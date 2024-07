Kylian Mbappé: ‘Ga niet volgende hoofdstuk van verhaal van Cristiano Ronaldo schrijven’

Kylian Mbappé is een groot bewonderaar van Cristiano Ronaldo, die hij treft in de kwartfinale van het EK. De sterspeler van Frankrijk benadrukt daarnaast dat hij er niet op uit is om in de voetsporen te treden van de Portugese legende.

"Iedereen weet hoeveel ik Cristiano Ronaldo als speler bewonder", prijst Mbappé zijn opponent van vrijdagavond op een persmoment van de Franse ploeg. "In de afgelopen jaren heb ik het geluk gehad om met hem samen te mogen werken, hem te leren kennen en een praatje met hem te maken."

"En we hebben nog steeds contact. Hij helpt me altijd, en houdt op de hoogte van wat er in zijn leven gebeurt. En hij geeft me tips", is de sterspeler van Frankrijk blij met de goede onderlinge band met Ronaldo.

"Het is een eer voor mij. Vooral als we bedenken wat Ronaldo voor de voetbalwereld heeft gedaan. Ongeacht wat er eerder is gebeurd of wat er nog zal gebeuren, hij zal altijd een voetballegende zijn."

Geen opvolger

Mbappé kan er voor zorgen dat het EK voor Portugal vrijdag in de kwartfinale eindigt. Daarnaast ruilt de aanvaller Paris Saint-Germain in voor Real Madrid, waar Ronaldo jarenlang schitterde. Desondanks ziet Mbappé zichzelf niet als opvolger van de 39-jarige Portugees.

"Nee, ik denk dat hij uniek is. Er is maar één Cristiano Ronaldo, daar zal nooit een tweede van komen", zo benadrukt Mbappé op het perspraatje van Frankrijk van donderdag.

"Ik volg mijn eigen pad. Mijn droom om bij Real Madrid te spelen wordt werkelijkheid. Ik hoop dat ik mijn stempel kan drukken op het voetbal, maar ik ga niet het volgende hoofdstuk van het verhaal van Cristiano Ronaldo schrijven. Ik hoop dat ik uniek en compleet anders kan gaan worden bij Real Madrid", aldus de aanwinst van de Champions League-winnaar.

