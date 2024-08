Mazraoui: 'Je zou misschien denken dat Ten Hag grootste factor is in keuze voor Manchester United...'

Noussair Mazraoui is blij dat hij bij Manchester United weer samenwerkt met Erik ten Hag, die hij kent van hun gezamenlijke periode bij Ajax. Toch heeft de multifunctionele verdediger niet alleen vanwege de manager gekozen voor een meerjarig contract bij the Red Devils.

''Ik denk het niet'', antwoordt Mazraoui als verslaggever Koen Weijland van Viaplay stelt dat de druk er extra opligt bij Manchester United in aanloop naar de kraker tegen Liverpool van zondag. ''We zijn nu twee wedstrijden verder en hebben in die twee wedstrijden eigenlijk prima gespeeld.''

''Die tweede wedstrijd hadden we ook kunnen winnen'', doelt de verdediger op de 2-1 nederlaag tegen Brighton & Hove Albion, die ver in blessuretijd tot stand kwam. ''Ik denk niet dat je extra druk op jezelf moet leggen. Natuurlijk weet iedereen wat er afgelopen seizoen gebeurd is.''

Manchester United sloot het seizoen in de Premier League af op een teleurstellende achtste plaats, al werd nog wel de FA Cup veroverd. ''Dat daarom bij kleine tegenslag de druk weer terug is, alsof het vorig seizoen is. Dat slaat nergens op'', probeert Mazroui vooral rustig te blijven.

Weijland wil vervolgens weten welke rol Erik ten Hag heeft gespeeld in het kiezen voor Manchester United. ''Je zou misschien denken dat dat de grootste factor is. Alleen praten we over Manchester United, dat is een serieuze topclub'', geeft Mazraoui duidelijk te kennen.

''Wat voor mij het belangrijkste is als ik naar een club ga: hoe ziet de coach de manier van spelen? En de manier van voetbal. Dat hoefde ik niet met hem (Ten Hag, red.) te bespreken, want dat past precies bij mij. Dan is dat een hele grote factor. Alleen was er een andere coach geweest met dezelfde gedachten, dan was ik ook naar Manchester United gegaan'', zo benadrukt de zomeraanwinst, die blij is weer samen te kunnen werken met Ten Hag.

''Hij weet dat ik hem heel erg waardeer'', is Mazraoui lovend over de Nederlandse manager op Old Trafford. ''We zijn altijd heel erg eerlijk naar elkaar toe geweest. Dat stukje waarderen we heel erg van elkaar. Hij kent mijn kwaliteiten, en ik die van hem. We weten wat we van elkaar verwachten. Je hoeft niet eens zoveel met elkaar te praten.''

''En ik heb een toptijd met hem gehad bij Ajax, met mooie herinneringen'', brengt Mazraoui de samenwerking met Ten Hag in Amsterdam in herinnering. ''En nu is het op naar nieuwe mooie momenten, bij een andere club'', zo besluit Mazraoui, die in voorbereiding is op het bezoek van Liverpool van aanstaande zondag.