Mauro Júnior zingt provocerend anti-Ajax-liedje op huldiging van PSV

Mauro Júnior heeft maandagavond bij de huldiging van PSV van zich doen spreken. De Braziliaan, die op het feest zijn 25ste verjaardag viert, haalde met een vernederend liedje uit naar aartsrivaal Ajax.

"Helemaal niets in Amsterdam", zette Mauro in, die het zingen vervolgens voor het grootste gedeelte overliet aan de mensenmassa op het Stadhuisplein in Eindhoven.

Ook andere spelers kregen de microfoon in handen. Guus Til zong samen met Guus Meeuwis het nummer 't Dondert & 't Bliksemt, terwijl ook Luuk de Jong langdurig het woord voerde. Peter Bosz zong op aandringen van de aanvoerder het nummer We Are the Champions van Queen.

