Mauro Júnior ontbreekt in wedstrijdselectie PSV tegen Arsenal; Joey Veerman opnieuw op de bank

Ivan Perisic keert terug in de basiself van PSV voor het Champions League-duel met Arsenal. Verder moet Joey Veerman genoegen nemen met een plek op de bank, en ontbreekt Mauro Júnior helemaal in de selectie. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is live te zien op Ziggo Sport 1.

Walter Benítez staat op doel bij PSV, waar de verdediging bestaat uit Richard Ledezma, Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Tyrell Malacia. Mauro ontbreekt bij de Eindhovenaren: hij is nog niet voldoende fit.

Op het middenveld kiest Bosz ervoor om Veerman opnieuw op de bank te laten starten. De controleur, die afgelopen zondag ook slechts invaller was tegen Go Ahead Eagles, ziet dat Guus Til, Ismael Saibari en Jerdy Schouten opnieuw aan de aftrap staan.

Voorin zijn er geen verrassingen waar te nemen. Ivan Perisic kreeg wat rust tegen Go Ahead, maar start in plaats van Johan Bakayoko als rechtsbuiten tegen Arsenal. Noa Lang en Luuk de Jong completeren de voorhoede.

Behalve Mauro zijn ook Malik Tillman, Ricardo Pepi, Esmir Bajraktarevic en Sergiño Dest er niet bij. Voor laatstgenoemde, die zo goed als hersteld is van een zware knieblessure, komt Arsenal-thuis net te vroeg.

“Je moet gefocust zijn op wat er komen gaat", sprak Bosz op de persconferentie over de moeilijke periode waar PSV in zit. "Morgen (dinsdag, red.) staat er weer een grote wedstrijd op het programma, met een sterke tegenstander en dus moeten we tactisch gezien op het hoogste niveau staan om te laten zien dat we hier zijn om te winnen.”

“Het wordt een zware wedstrijd tegen een jong elftal met een sterke coach", deelde Bosz de nodige complimenten uit aan onder meer manager Mikel Arteta. "Arsenal miste vorig jaar vaak net dat ene beetje om iets te winnen. We moeten er volledig klaar voor zijn, dan hebben we een goede kans om ze te verslaan. Ik geloof in ons team en we moeten op onze top spelen."

Opstelling PSV: Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Malacia; Saibari, Til, Schouten; Perisic, De Jong, Lang

Opstelling Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Partey, Ødegaard, Rice; Nwaneri, Merino, Trossard.