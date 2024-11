Maurice Steijn spreekt zich uit over het huidige succes van Ajax

Maurice Steijn is maandag officieel begonnen aan zijn tweede periode als hoofdtrainer van Sparta Rotterdam. De coach stond voor het eerst weer met de spelersgroep op het trainingsveld en stond na afloop de pers te woord. "Mijn boodschap voor de spelers? Ik heb het kort gehouden. We moeten zorgen dat we omhoog gaan kijken", aldus Steijn voor de camera van ESPN.

Sparta besloot afgelopen vrijdag vrij verrassend om Jeroen Rijsdijk de laan uit te sturen en om Steijn terug te halen. Laatstgenoemde was clubloos sinds zijn ontslag eind oktober vorig jaar bij Ajax. Steijn was van april 2022 tot 1 juli 2023 ook al trainer van Sparta.

Op dit moment staat Sparta dertiende in de Eredivisie. "We staan slechts twee punten boven de nummer zestien", weet Steijn. "Wat dat betreft moet omhoog kijken de eerste doelstelling zijn voor ons. Ik hoop dat we later kunnen praten over linkerrijtje, play-offs voor Europees voetbal, maar de basis is wel om eerst wedstrijden te gaan winnen."

Opmerkelijk is dat Steijn slechts tekent tot het eind van het huidige seizoen. "Dat was gevoelsmatig iets vanuit mij. Mijn eerste periode was super succesvol, met eerst vier wedstrijden die ons behoedden voor degradatie, en daarna een heel seizoen waarin we zesde werden. Ik wil kijken of de chemie er nog van beide kanten is. Als blijkt dat het succesvol is en we gaan de mooie tijden herleven, kan het ook voor langere periode zijn."

Steijn werd door technisch directeur Gerard Nijkamp teruggehaald naar Het Kasteel. "Ik heb vrijdag het eerste officiële contact gehad." Officieus was er al veel langer contact. "Onofficieel is een heel ander verhaal. De voorbijgaande periode is er echt wel contact geweest tussen Gerard en mijn management of ik ervoor open zou staan om terug te keren."

Het is precies een jaar geleden dat Steijn ontslagen werd bij Ajax. "Ik heb het zeker verwerkt", reageert de oefenmeester desgevraagd. "Je kunt er allerlei redenen voor aanvoeren, maar feit is dat het mislukt is en dat het nu wel goed gaat. Dat gun ik de club."

Waar Ajax vorig jaar onder Steijn in de onderste regionen van de Eredivisie stond, bezet de club nu de tweede plek. "Ik vind het goed om te zien wat daar gebeurt. Daarin verdient niet alleen Farioli, maar zijn hele staf complimenten. Je ziet dat er een goede drie-eenheid is tussen de algemeen directeur, technisch directeur en de trainer. Er wordt goed samengewerkt. Dat leidt tot successen. Ik gun het Ajax zoals ze op dit moment bezig zijn. Ze verdienen daarin alle complimenten."