Maurice Steijn krijgt steun uit onverwachte hoek: ‘Rot jij eens even lekker op’

Vrijdag, 13 oktober 2023 om 17:53 • Wessel Antes

Ajax-trainer Maurice Steijn moet niet meer voor de camera’s van ESPN verschijnen, zo concludeert Willem van Hanegem in de Willem&Wessel podcast van het Algemeen Dagblad. Het clubicoon van Feyenoord is van mening dat de televisiezender onnodig veel speculeert over een ontslag van de Haagse oefenmeester. Van Hanegem noemt het zelfs ‘in en in triest’.

De Kromme is van mening dat er te snel een hetze wordt gevoerd tegen trainers die even niet presteren. “Ik weet niet of ze ook een arbeidsbureau hebben bij ESPN, maar ze zitten daar alleen maar te praten over wie er moet komen, wie er weg moet en wie ontslagen moet worden. Dat is toch in en in triest?”

Met name Steijn moet het tegenwoordig ontgelden volgens Van Hanegem. “Ze zitten elke keer die van Ajax te pakken, toch? Daar kan ik niet zo goed tegen, tegen dat soort dingen. Als ik nou trainer was geweest en er komt elke keer zo’n sufferd vertellen aan mij dat het weleens afgelopen kan zijn, dan zou ik zeggen: 'Rot jij eens even lekker op’. Dan ga je toch nooit meer met die mensen praten? Ik houd daar niet van. Dat is toch verschrikkelijk.”

FC Utrecht - Ajax

Van Hanegem denkt dat Ajax met Steijn aan het roer ‘gewoon’ van Utrecht gaat winnen tijdens de hervatting van de Eredivisie. “Als je Utrecht ziet spelen. Dan is dat verschrikkelijk om te zien. Ik kan me niet voorstellen dat Ajax het moeilijk zou hebben tegen Utrecht, hoe gek dat ook klinkt.”

De ras-Feyenoorder ziet gelijkenissen tussen het huidige Ajax en Utrecht. “Utrecht gaat elk jaar voor de derde of vierde plek en dan kopen ze een bus vol spelers. Waarschijnlijk heeft Ajax gedacht: dat gaan wij ook eens proberen. Maar voor alle twee is het dus verschrikkelijk. Al kan ik me niet voorstellen dat Ajax niet bij de eerste vier eindigt…”

Van Hanegem zag donderdag dat Georges Mikautadze op dreef was bij Georgië. De Ajacied scoorde vier keer tijdens een ruime zege op Thailand (8-0). “Dan zou ik hem maar eens op gaan stellen dan. Utrecht staat er net als Thailand heel slecht voor, dus dan moeten ze wel een kans maken.”

De wedstrijd in de Domstad lijkt cruciaal te worden voor Steijn. Utrecht is met slechts drie punten momenteel de hekkensluiter in de Eredivisie, terwijl Ajax op een teleurstellende zestiende plaats staat met twee punten meer. De wedstrijd tussen Utrecht en Ajax wordt op zondag 22 oktober om 12:15 uur afgewerkt.