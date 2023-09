‘Maurice Steijn is onverschrokken en een goede communicator, maar...’

Zondag, 17 september 2023 om 13:43 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:22

Gerard Nijkamp kijkt met een goed gevoel terug op zijn samenwerking met Maurice Steijn bij Sparta Rotterdam. De technisch directeur van de Kasteelheren schroomt in Goedemorgen Eredivisie echter niet om een slechte eigenschap van de trainer van Ajax naar voren te brengen. Nijkamp gaat daarnaast dieper in om de manier waarop er met transfers werd omgegaan toen Steijn nog aan Sparta was verbonden.

"Maurice is echt onverschrokken. Hij weet heel goed waar hij naartoe wil en dat is de weg die hij ook bewandelt. Ik vind Maurice ook een goede communicator", is Nijkamp bij ESPN complimenteus richting Steijn. Om vervolgens een minpunt aan te stippen in het karakter van de Haagse oefenmeester. "Maar hij moet wel af en toe even tot tien tellen, maar dat geldt ook voor mij. In deze wereld krijgen we geen tijd. We moeten handelen, maar soms moet je ook dingen van je af laten glijden", krijgt Steijn als advies mee.

Gerard Nijkamp heeft altijd goed overlegd met Maurice Steijn over aankopen ?? "Afgesproken dat we allebei een veto hebben" — ESPN NL (@ESPNnl) September 17, 2023

Transfers

Steijn zei onlangs dat hij weinig invloed had op de inkomende transfers bij Ajax en dat directeur voetbalzaken Sven Mislintat daarin leidend was. Nijkamp benadrukt zondag in het praatprogramma dat er bij Sparta een geheel andere werkwijze wordt gebruikt en dat beide heren 'een veto' hadden wat betreft het aantrekken van nieuwe spelers. "Op het moment dat de technisch directeur of hoofdtrainer zegt dat er geen goed gevoel is bij een speler, dan is het een no-go... ", zo verklaart de ervaren bestuurder. "Maurice mocht ook gewoon spelers aandragen bij ons. Hij is natuurlijk gepokt en gemazeld in de voetballerij, dus daar luister ik wel naar. Het gaat om communicatie, om samen naar iets toe te werken."

"We deden 80 tot 85 procent vanuit het proces dat we hanteren. Speelwijze en profielen, daar gaan we dan spelers bij zoeken. Dat dragen we dan voor aan de staf. En op basis daarvan is er een klik met een speler of niet. Maar iemand vanuit de staf mag ook een speler aandragen", voegt Nijkamp daaraan toe. De 'td' nam afgelopen zomer afscheid van Steijn, die met Sparta op een haar na Europees voetbal misliep en vervolgens naar Ajax trok. Sparta schakelde snel en stelde Jeroen Rijsdijk aan als diens opvolger.