Maurice Steijn heeft geen revanchegevoelens richting Ajax: 'Ik ben geen haatdragende man'

Het duel tussen Sparta Rotterdam en Ajax aanstaande zondagmiddag is een bijzondere voor Maurice Steijn. De oefenmeester stond vorig seizoen voor de groep bij Ajax en komt de Amsterdammers, nu in dienst van Sparta, voor het eerst sinds zijn ontslag in de Johan Cruijff ArenA weer tegen.

"Het is een mooi affiche, dat is het door de jaren heen altijd geweest", stelt de oefenmeester in gesprek met de NOS. "Als coach en speler kijk je uit naar wedstrijden tegen topclubs, en dat is Ajax. Ik snap dat ernaar gevraagd wordt, maar voor mij is de prioriteit momenteel alleen maar Sparta."

Onder leiding van Steijn stond Ajax vorig seizoen zelfs even laatste in de Eredivisie, zij het met een minder aantal gespeelde wedstrijden dan de overige Eredivisie-clubs. Een gelukkig huwelijk werd het nooit en Steijn werd in oktober 2023 de laan uitgestuurd bij Ajax.

Van revanchegevoelens is echter geen sprake, benadrukt de Hagenaar. "Nee, misschien klinkt dat heel gek, maar dat is helemaal niet het geval. We zijn inmiddels een jaar verder en zij zijn zelfs twee trainers verder. Ik gun het ze dat ze de weg omhoog weer gevonden hebben, dat verdienen ze en daar ben ik oprecht blij om."

"Ik ben geen haatdragende man", vervolgt Steijn. "En ook totaal niet iemand die met revanchegevoelens zit. Natuurlijk wil ik graag van Ajax winnen, maar dat zou vooral lekker zijn omdat we dan met Sparta drie punten halen. Want dat is nu prioriteit nummer één."

Sparta stapte begin november in bij Sparta na het ontslag van Jeroen Rijsdijk. Maar ook onder Sparta's voormalig succestrainer Steijn, die de Rotterdammers eerder tegen alle verwachtingen in naar de subtop van de Eredivisie gidste, loopt het nog allesbehalve soepel.

Na de entree van Steijn verloor Sparta achtereenvolgens van FC Groningen, AZ, PEC Zwolle en NAC Breda, voordat er afgelopen weekend een punt werd behaald tegen NEC. Midweeks volgde bekeruitschakeling tegen Go Ahead Eagles.

Steijn heeft goede hoop dat het roer snel omgaat. "We hebben middenvelders die in het verleden meer dan tien eredivisiegoals in een seizoen hebben gemaakt", doelt Steijn onder meer op Arno Verschueren. "Dat kunnen ze nog steeds, die kwaliteiten hebben ze. Maar dan moet het nog wel even goed vallen."