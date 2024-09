Matthijs de Ligt werd deze zomer om één duidelijke reden verkocht door Bayern München

Matthijs de Ligt werd afgelopen zomer door Bayern München verkocht aan Manchester United. Veel Duitse fans uitten deze zomer hun onbegrip, maar sportief directeur Max Eberl gaf zondagmiddag tekst en uitleg over de transfer van de 25-jarige Nederlander.

De Ligt was vorig seizoen in de tweede seizoenshelft vaste basisklant onder toenmalig trainer Thomas Tuchel, maar werd door Bayern München toch voor 45 miljoen euro verkocht aan het Manchester United van Erik ten Hag. Dat leidde tot veel onbegrip onder de Bayern-supporters.

Zij zagen De Ligt graag blijven en zetten daarvoor zelfs een petitie op, maar dat mocht niet baten. “Ik heb het allemaal meegekregen, inclusief de petitie”, reageerde Eberl bij Sport1. “Ik weet dat veel fans zich met hem kunnen identificeren, toch moesten we dit besluit nemen.”

De financiële situatie van de Duitse recordkampioen zorgde ervoor dat één verdediger verkocht moest worden. De Ligt werd uiteindelijk het kind van de rekening, daar het bestuur meer vertrouwen had in Dayot Upamecano en Kim Min-jae.

“We hadden een beter gevoel bij Upamecano en Kim, omdat zij hoger op het veld kunnen verdedigen”, zo luidt de uitleg van Eberl. “En toen kregen we een bod binnen voor De Ligt.”

Ook ging Eberl verder in op de situatie van Jonathan Tah. De verdediger van Bayer Leverkusen moest de opvolger van De Ligt worden in de Allianz Arena, maar uiteindelijk kwamen beide clubs niet tot een akkoord.

“We kregen een deadline en een prijs van Leverkusen, daar konden we niet aan voldoen. We hadden maar 48 uur, dat was te krap voor ons. En we genereerden te weinig inkomsten om hem te kunnen betalen.”