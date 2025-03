Matthijs de Ligt spreekt met slechts zeven woorden na winst op Leicester en oogst direct lof

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Matthijs de Ligt, die op Instagram wordt overspoeld met complimenten.

De Ligt kwam afgelopen zondag negentig minuten in actie namens Manchester United. De verdediger had een cruciaal blok in de tweede helft en droeg op die manier bij aan de 0-3 overwinning van the Red Devils.

Op Instagram plaatst hij na het laatste fluitsignaal een foto met de begeleidende tekst: “Perfect way to go into the break”. Onder zijn bericht wordt de 25-jarige Nederlander overladen met complimenten.





“Wat een aankoop! Ongelofelijk goed dit seizoen”, laat een gebruiker weten. “Wat een tackle bro. Je bent een beest”, reageert een ander. Verder worden er massaal emoji’s van bakstenen geplaatst onder zijn bericht, waarmee fans aangeven dat ze De Ligt zo hard als steen vinden.

De Ligt werd in eerste instantie niet opgeroepen door Ronald Koeman voor de Nations League-duels met Spanje. Uiteindelijk werd hij door een blessure bij Stefan de Vrij alsnog opgeroepen voor het Nederlands elftal.