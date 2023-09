Matthijs de Ligt krijgt eerste basisplaats van het seizoen; ook Mazraoui start

Zaterdag, 23 september 2023 om 15:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:16

Matthijs de Ligt mag zich opmaken voor zijn eerste basisplaats van het seizoen bij Bayern München. De mandekker moest toezien hoe Dayot Upamecano en Kim Min-jae dit seizoen de voorkeur kregen in het hart van de verdediging. Zaterdagmiddag krijgt de Oranje-international echter de kans van trainer Thomas Tuchel. Ook Noussair Mazraoui staat aan de aftrap voor het duel met VfL Bochum. Het duel begint om 15:30 uur en is te zien op Viaplay.

Upamecano is wel gewoon beschikbaar om te spelen, maar is naar de bank verwezen. De Ligt vormt zodoende een verdedigingsduo met Kim. Mazraoui, die doorgaans ook niet verzekerd is van een basisplaats, staat zaterdag wel gewoon aan de aftrap op zijn vertrouwde rechtsbackpositie. Alphonso Davies is de linksback, terwijl Sven Ulreich tussen de palen staat.

Joshua Kimmich en Konrad Laimer zijn de controleurs in de Allianz Arena, terwijl Eric Maxim Choupo-Moting achter spits Harry Kane staat. De Engelsman wordt geflankeerd door Leroy Sané (rechts) en Kingsley Coman (links). Bayern speelde midweeks de Champions League-kraker tegen Manchester United (4-3 zege) en ten opzichte van dat duel laat Tuchel naast Upamecano ook Jamal Musiala, Serge Gnabry en Leon Goretzka op de bank.

De basisplaats van De Ligt is hoe dan ook een flinke meevaller voor de voormalig Ajacied. Dit seizoen stond hij alleen in namens Oranje tegen Ierland (1-2 winst) in de basis. Dat had hij te danken aan de afwezige Lutsharel Geertruida, die enkele dagen daarvoor geblesseerd uitviel. Tuchel toonde begrip voor de lastige situatie van De Ligt. "Centrale verdedigers krijgen niet zoveel kansen als invaller. We praten elke dag met ieder speler, ik denk niet dat een persoonlijk gesprek over dit onderwerp nodig is. Matthijs verdient het honderd procent om te spelen." Ook Mazraoui kwam ter sprake. "Nous moet vechten, vechten en vechten. Hij moet er staan als de kans komt. Hij moet blijven strijden en positief blijven."