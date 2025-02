Matthijs de Ligt aangepakt door Britse pers na Everton - Manchester United: 'Hij is al vijf jaar in verval'

Voor Matthijs de Ligt was de wedstrijd tussen Everton en Manchester United er één om snel te vergeten. De Oranje-international maakte een ongelukkige indruk en dat is ook de Britse pers niet ontgaan.

Everton stond in de rust met 2-0 voor dankzij treffers van Beto en Abdoulaye Doucouré. In de laatste twintig minuten van de wedstrijd wist de ploeg van de nu al geplaagde manager Rúben Amorim een punt te redden na goals van Bruno Fernandes en Manuel Ugarte: 2-2.

De Ligt schutterde geregeld tijdens de wedstrijd. Zo gaf de voormalig Ajacied zomaar een corner weg, bracht hij André Onana in de problemen met een belabberde terugspeelbal en leek hij goed weg te komen toen hij en Harry Maguire Ashley Young vasthielden in de zestien van United.

Nog tijdens de wedstrijd plaatste Samuel Luckhurst, journalist van Manchester Evening News, een hard bericht over De Ligt op X. "Er is een reden waarom Juventus en Bayern Matthijs de Ligt verkochten. Hij is gekocht op basis van wat hij vijf jaar geleden deed. Nu is hij al vijf jaar in verval."

De Ligt kende een stormachtige ontwikkeling bij Ajax, waar hij op zeer jonge leeftijd direct één van de steunpilaren was. Na het seizoen 2018/19, waarin Ajax de halve finale van de Champions League haalde, werd hij verkocht aan Juventus. Daar bleef hij relatief kort, net als bij Bayern. Afgelopen zomer streek hij neer in Manchester.

Luckhurst beoordeelt het optreden van De Ligt met een 2. "Hij was één van de laatste cadeautjes van Erik ten Hag. De in verval rakende verdediger werd overweldigd en was een gemakkelijke prooi in de berenkuil van Goodison Park", schrijft Luckhurst in zijn definitieve oordeel over De Ligt.

GOAL vindt het optreden van De Ligt een 3 waard. "Hij maakte een nerveuze indruk door de setting en zijn omgeving. Nerveus aan de bal en gebrek aan bewustzijn. Hij hief buitenspel op van Beto nadat hij zijn lijnen niet had kunnen vrijmaken bij een corner. Zijn dag werd samengevat toen hij een corner weggaf toen hij Onana probeerde aan te spelen."