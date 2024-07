Feyenoord-middenvelder Mats Wieffer start gesprekken met club uit de Premier League

De entourage van Mats Wieffer is in gesprek met Brighton & Hove Albion, zo bevestigt transfermarktexpert Fabrizio Romano woensdagochtend. De 24-jarige middenvelder van Feyenoord zou al langere tijd op het wensenlijstje staan bij de nummer elf van de Premier League. Wieffer ligt in Rotterdam-Zuid nog tot medio 2027 vast.

Volgens Romano ziet Fabian Hürzeler, de kersverse 31-jarige trainer van Brighton, de komst van Wieffer wel zitten. The Seagulls willen de middenvelder eerst overtuigen van een transfer naar Engeland, om vervolgens op zoek te gaan naar een doorbraak in de onderhandelingen met Feyenoord. Wieffer was maandag gewoon aanwezig toen de spelers van de Stadionclub zich voor het eerst moesten melden op trainingscomplex 1908.

Ook AC Milan zou al langere tijd geïnteresseerd zijn in Wieffer, al hebben i Rossoneri verschillende spelers op het oog. Romano noemt in zijn berichtgeving nog geen bedragen. Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Wieffer op zo’n 30 miljoen euro, al zou het door zijn langdurige contract goed kunnen dat Feyenoord hoger in de boom zit.

Feyenoord kan in ieder geval behoorlijk cashen op Wieffer, die in de zomer van 2022 voor slechts 575.000 euro werd overgenomen van Excelsior. De Kralingers zullen de ontwikkelingen rondom Wieffer op de voet volgen, daar zij bij een uitgaande transfer recht hebben op minimaal 15 procent over de nettowinst.

Wieffer moest in zijn eerste half jaar na zijn transfer naar Feyenoord behoorlijk wennen aan het niveau, maar speelde zich halverwege het seizoen 2022/23 in de basiself van Arne Slot. Met de Rotterdammers wist hij in mei 2023 voor het eerst in zijn carrière beslag te leggen op een landstitel.

Inmiddels is Wieffer negenvoudig international van Oranje. Namens Feyenoord staat de teller op 79 officiële optredens, waarin hij goed was voor 9 doelpunten en 11 assists. In het afgelopen seizoen was Wieffer misschien wel dé absolute sterkhouder in een uitstekend presterend Feyenoord.

