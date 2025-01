Mats Seuntjens gaat per direct terugkeren naar de Eredivisie

FC Groningen gaat zich versterken met Mats Seuntjens, zo meldt Mounir Boualin en wordt bevestigd door ESPN. De 32-jarige middenvelder annex aanvaller heeft zijn medische keuring met succes doorstaan en gaat voor anderhalf jaar tekenen bij de nummer veertien van de Eredivisie.

Seuntjens ligt nog tot eind juni vast in Spanje, maar de Trots van het Noorden zet in op een transfervrije overstap. De rechtspoot heeft donderdag al afscheid genomen van zijn teamgenoten in Spanje en wordt een dezer dagen verwacht op het trainingskamp van Groningen.

De geboren Bredanaar schommelde onder Dick Schreuder tussen de bank en de basis. Seuntjens kwam tot veertien optredens voor Castellón, waarin hij één doelpunt maakte en drie keer een teamgenoot in stelling bracht.

Twaalf keer stond hij in de basis. In vier van de laatste vijf competitiewedstrijden voor de winterstop zat de rechtspoot negentig minuten op de bank. In het andere duel viel hij dertig minuten voor tijd in.

Met FC Groningen voegt Seuntjens een nieuwe club toe aan zijn cv. De middenvelder annex aanvaller kwam naast Castellón in het verleden al uit voor NAC Breda, AZ, Genclerbirligi, Fortuna Sittard, FC Utrecht en RKC Waalwijk. Seuntjens speelde de meeste wedstrijden (130) voor de club uit zijn geboortestad.

Dick Lukkien krijgt er met de komst van Seuntjens 286 Eredivisie-duels aan ervaring bij in zijn selectie. Dat kan de trainer goed gebruiken in de strijd tegen degradatie. De Trots van het Noorden staat momenteel op de veertiende plaats, vier punten boven nummer zestien Sparta Rotterdam.

De Nederlandse enclave bij Castellón wordt met het vertrek van Seuntjens wat kleiner. Behalve Schreuder zijn ook onder anderen Thomas van den Belt, Daijiro Chirino en Jetro Willems er actief. Met Johan Plat en Nick van der Velden heeft Schreuder bovendien twee Nederlandse assistenten.