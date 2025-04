'Mats Köhlert gaat sc Heerenveen verlaten en kan tekenen in topcompetitie'

Mats Köhlert geniet belangstelling van Hertha BSC en Werder Bremen, zo meldt Sky Deutschland. De 26-jarige vleugelverdediger van sc Heerenveen heeft besloten zijn aflopende contract niet te verlengen en kan terugkeren naar zijn geboorteland.

Heerenveen vermeldde de naam van Köhlert maandag nog op de clubwebsite. “De contracten van Mickey van der Hart, Mats Köhlert, Hussein Ali, Alireza Jahanbakhsh, Bernt Klaverboer en Dimitris Rallis lopen ook af. Omdat zij nog in hun eerste contract zitten, hoeft de club pas uiterlijk 31 mei een beslissing over hun toekomst te nemen.”

“Een (eventuele) formele opzegging betekent niet per se het einde van de samenwerking. De club kan nog in gesprek gaan met de betreffende spelers over een nieuwe overeenkomst”, schreef de Friese club.

Het lijkt er echter op dat Köhlert zelf de knoop al heeft doorgehakt. Heerenveen gaat waarschijnlijk niets overhouden aan de kleine Duitser, die volgens Transfermarkt zo’n 4 miljoen euro waard is.

De in Hamburg geboren Köhlert kan bij Werder Bremen voor het eerst in zijn carrière gaan spelen op het hoogste niveau van Duitsland. Het eveneens geïnteresseerde Hertha is actief op het tweede niveau.

In de 2. Bundesliga debuteerde Köhlert namens zijn jeugdliefde Hamburger SV als profvoetballer. Vervolgens vertrok hij transfervrij naar Willem II.

In de zomer van 2022 pikte Heerenveen de transfervrije Köhlert op in Tilburg. Inmiddels staat de teller op 96 officiële wedstrijden, 4 doelpunten en 11 assists.