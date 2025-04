Matig FC Twente geeft zege in blessuretijd uit handen, maar klimt wel naar plek vijf

FC Twente heeft zaterdagavond niet weten te winnen van Fortuna Sittard. Door een late gelijkmaker van Rodrigo Guth werd het in De Grolsch Veste 1-1. Twente is desondanks wel de nieuwe nummer vijf van de Eredivisie, met één punt meer dan nummer zes AZ. Fortuna klimt naar de negende plek.

Naci Ünüvar startte verrassend in de spits bij Twente. Ricky van Wolfswinkel was niet fit genoeg om aan de wedstrijd te beginnen, terwijl Sam Lammers (geblesseerd) en Arno Verschueren (geschorst) helemaal ontbraken bij de Tukkers. Twente speelde het duel in speciale shirts, om te vieren dat Enschede dit jaar 700 jaar stadsrechten heeft.

De eerste echte kans van de wedstrijd diende zich na een kwartier aan. Ünüvar gaf een prima pass in het vijandelijke strafschopgebied op Sayfallah Ltaief, maar de buitenspeler schoot de bal naast.

Vijf minuten later zorgde Sem Steijn voor het hoogtepunt tot dan toe. Hij probeerde het met een spectaculaire omhaal, maar die vloog net over het doel van Mattijs Branderhorst.

Steijn kwam na een half uur alsnog op het scoreformulier. De VAR constateerde hands van Ivo Pinto na een corner, en Steijn benutte de toegekende penalty: 1-0. Doelpunt nummer 23 van het seizoen voor de Eredivisie-topscorer.

Na rust was Twente enkele keren gevaarlijk via Ünüvar, die eerst een kopbal over zag gaan, en even later wild naast schoot. Pas halverwege de tweede helft kreeg Fortuna de eerste grote kans van het duel: Makan Aïko gleed een uitstekende voorzet van Alen Halilovic over.

Twente hield het lang vol en leek op weg naar een nipte zege, maar in de blessuretijd bepaalde Guth anders. De verdediger kopte een hoekschop binnen, en bezorgde zijn ploeg zo toch nog een punt: 1-1.