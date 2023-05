Massale pitch invasion bij Darmstadt, dat na zes jaar terugkeert in Bundesliga

Vrijdag, 19 mei 2023 om 20:46 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 21:01

Darmstadt 98 heeft zich vrijdagavond verzekerd van promotie naar de Bundesliga. Die Lilien waren in eigen huis met 1-0 te sterk voor FC Magdeburg, waardoor de club verzekerd is van een plek bij de eerste twee in de Tweede Bundesliga. Daarmee komt er voor Darmstadt een einde aan een periode van zes seizoenen op het tweede Duitse niveau.

Bijzonderheden:

Darmstadt wist dat het genoeg had aan een zege om zeker te zijn van promotie, en in eigen huis moest dat klusje wel te klaren zijn tegen nummer elf Magdeburg. Toch was het tot de laatste minuut spannend, daar Darmstadt maar één keer wist te scoren. Dat doelpunt viel in de 36ste minuut, toen Phillip Tietz de bal tegen ploeggenoot Tobias Kempe aan kopte, de bal zodoende terugkreeg en kon scoren. Magdeburg wist uiteindelijk niks meer terug te doen, waardoor Darmstadt volgend seizoen voor het eerst sinds 2017 weer actief is in de Bundesliga. Dat leidde tot een groot feest op het veld.

SV Darmstadt 98 keert na zes jaar terug in de ???????????????????? ????#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/zDUsqzdMbn — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 19, 2023

Darmstadt 98 – FC Magdeburg 1-0

36’ 1-0 Phillip Tietz (assist: Tobias Kempe)