Marten de Roon heeft te doen met Teun Koopmeiners: 'Het is niet leuk'

Marten de Roon heeft te doen met Teun Koopmeiners. Laatstgenoemde is al lange tijd in afwachting van een transfer naar Juventus, maar ziet beide clubs tot dusver steggelen over de transfersom. De Roon hoopt dat de situatie snel wordt opgelost.

"Het is ontzettend jammer dat hij er niet bij is op een avond als deze", reageert De Roon na de verloren Europese Supercup tegen Real Madrid (2-0) bij Ziggo Sport. "Ik weet dat hij het ook heel jammer vindt. Ik spreek hem heel veel."

"Het is gewoon niet leuk. Ik hoop dat het snel voorbij is en snel wordt opgelost", gaat De Roon verder. "Voor ons is het vervelend, omdat we een geweldige speler missen, maar voor hem is het ook vervelend. Ik weet dat hij liever op het veld staat dan waar hij nu is."

Woensdag werd bekend dat er zeer waarschijnlijk een doorbraak is geforceerd door Juventus. La Vecchia Signora legt naar verluidt zo'n 55 miljoen euro op tafel om de Nederlander over te nemen. Koopmeiners is al geruime tijd persoonlijk akkoord met Juventus. Hij gaat zo'n vier à vijf miljoen euro per jaar verdienen.

Reactie De Roon op de wedstrijd

Het gemis van Koopmeiners liet zich voelen voor Atalanta in de strijd om de Europese Supercup. De nummer vier van het afgelopen Serie A-seizoen kwam tegenover alle Madrileense kanonnen te staan, onder wie debutant Kylian Mbappé. De Fransman was meteen trefzeker bij zijn vuurdoop.

"Het is voor ons goed om te weten dat we beter voor staan dan we dachten. De voorbereiding was niet al te best, maar ik denk dat we vandaag een goede prestatie hebben neergezet", blikte De Roon na afloop terug.

Real kwam na een uur spelen op voorsprong via Federico Valverde en breidde die score dus uit via Mbappé. "Je houdt er rekening mee dat je kan verliezen, zeker tegen Real, maar de eerste helft gaf best een goed gevoel", aldus De Roon.

"We dachten dat er misschien wel iets te halen viel, maar misschien is dat ook wel het grootste gevaar tegen deze ploeg. Na de 1-0 kregen zij iets meer ruimte en dan zie je hoe gevaarlijk ze zijn. Het laatste half uur hebben we het ontzettend lastig gehad. Een verdiende overwinning voor Real."