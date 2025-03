Marktwaardes van Igor Paixão en Givairo Read het meest gestegen bij Feyenoord; Dávid Hancko minder waard geworden

De marktwaardes van Igor Paixão en Givairo Read zijn de afgelopen periode het meest gestegen van alle spelers bij Feyenoord, zo blijkt uit een update van Transfermarkt. De Braziliaan (24) en rechtsback (18) zijn beiden acht miljoen euro duurder geworden. Paixão is nu 25 miljoen euro waard, terwijl Read een marktwaarde van twaalf miljoen euro vertegenwoordigt.

Paixão is wederom bezig aan een sterk seizoen bij Feyenoord. De behendige dribbelaar was tot dusver goed voor 11 doelpunten en 15 assists in 38 wedstrijden. In het laatste duel voor de interlandbreak, op bezoek bij FC Twente (2-6), maakte hij nog een hattrick. Hij is na Dávid Hancko en Quinten Timber (beiden 32 miljoen euro) de duurste Feyenoorder.

Read is bezig aan zijn grote doorbraak en maakte óók indruk tegen FC Twente. De jonge rechtsback was goed voor drie assists in de Grolsch Veste. Read was eerst nog vier miljoen euro waard, maar moet nu twaalf miljoen euro kosten.

Ook Gijs Smal (7 miljoen euro), Oussama Targhalline (4 miljoen euro), Stéphano Carrillo (2,5 miljoen euro) en Zepiqueno Redmond (400.000 euro) zijn in waarde gestegen.

Dalers

Quilindschy Hartman is het meest in waarde gedaald. De linksback is vijf miljoen euro minder waard geworden en zou nu nog achttien miljoen euro moeten kosten. Ibrahim Osman (12 miljoen euro), Calvin Stengs (8 miljoen euro), Justin Bijlow (5 miljoen euro), Luka Ivanusec (5 miljoen euro) zijn ook in waarde gedaald.

De meest opvallende daling is die van Hancko, die volgens Transfermarkt drie miljoen euro in waarde is gezakt. De verdediger maakt nog steeds wekelijks indruk en hield zich ook in de Champions League weer moeiteloos staande.