Marko Arnautovic rondt droomtransfer af: ‘Dertien jaar geleden was ik een fan’

Donderdag, 17 augustus 2023 om 07:46 • Wessel Antes

Marko Arnautovic is terug bij Internazionale, zo bevestigt de Italiaanse topclub via de officiële kanalen. De 34-jarige spits wordt voor zo’n 10 miljoen euro, inclusief bonussen, overgenomen van Bologna. Daardoor keert de 108 voudig international (34 doelpunten) definitief terug op het oude nest. Tussen 2009 en 2010 speelde Arnautovic al voor Inter, maar dat werd geen daverend succes. Arnautovic speelde slechts 55 minuten voor de Italiaanse grootmacht, verdeeld over 3 officiële duels.

Wel maakte Arnautovic daardoor deel uit van de Inter-selectie die beslag wist te leggen op de Serie A, Coppa Italia en Champions League. Dat waren direct ook de laatste prijzen die hij tot dusver won. Arnautovic weet goed wat er tijdens zijn eerste periode bij Inter misging. “Dertien jaar geleden was ik meer fan dan speler, maar ik ben nu hier om het team te helpen winnen. Toen was ik een heethoofd, ik richtte me niet op voetbal. Nu heb ik een gezin en ben ik veel kalmer”, aldus de goaltjesdief. Destijds werd Arnautovic overigens gehuurd van FC Twente.

Na het mislukte avontuur in Milaan verkochten de Tukkers Arnautovic aan Werder Bremen. Via Stoke City, West Ham United, Shanghai Port FC en dus Bologna is de Oostenrijker weer terug bij i Nerazzurri. “Ik ben gegroeid, qua leeftijd, maar ook qua karakter. Ik hoop dat het heel goed gaat. Ik ben een technische speler maar daarnaast erg sterk. Ik kom hier om te scoren, ik weet hoe dat moet. Ik kom om te winnen, dat moet bij Inter. Ik wil een prijs winnen, ik ben zo blij om hier weer te zijn!”

Arnautovic komt in eerste instantie op huurbasis over van Bologna, waar Inter inclusief bonussen zo’n 10 miljoen euro voor moet betalen. Volgende zomer kan hij een definitieve overstap maken naar Milaan, mits er aan bepaalde eisen worden voldaan. Arnautovic zelf kan zo’n 2 miljoen euro per jaar opstrijken, al moet hij de helft daarvan eerst nog bij elkaar voetballen. Bij Bologna staat hij nog onder contract tot medio 2025. Arnautovic wilde per se terug naar zijn oude werkgever en is direct inzetbaar voor trainer Simone Inzaghi. Zaterdag begint Inter de competitie met een thuiswedstrijd tegen AC Monza.