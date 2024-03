Mark-Jan Fledderus houdt het nog geen jaar vol bij nieuwe Eredivisie-job

Mark-Jan Fledderus (41) stopt per direct als technisch manager van de Eredivisie CV. Dat maakt de organisatie achter de hoogste Nederlandse voetbalcompetitie maandag bekend. In een onderling evaluatiemoment is besloten niet met elkaar verder te gaan. Fledderus was sinds juli vorig jaar werkzaam voor de Eredivisie CV.

Toen was hij net een paar maanden weg als td bij FC Groningen. Fledderus leefde in onmin met de aanhang van de noorderlingen en werd de toenmalige sportieve malaise grotendeels verweten.

Een kleine vijf maanden later stapte de oud-middenvelder in bij de Eredivisie CV. Daar werd hij verantwoordelijk voor de 'sportief technische ontwikkeling', met als doel de kwaliteit van de Eredivisie te verbeteren en de top zes-positie in Europa te handhaven.

Jan de Jong, directeur van de Eredivisie CV, verschaft op de website extra uitleg over Fledderus' vertrek. "Er was recent een evaluatiemoment. Dat hadden we ook met elkaar afgesproken. Daarin hebben we vastgesteld dat we, ondanks de prettige samenwerking, niet verder met elkaar gaan."

"Dat kan natuurlijk altijd gebeuren en daarvoor voer je ook dergelijke gesprekken. Wij danken Mark-Jan voor zijn inzet en inbreng. Het is een fijne kerel, die goed in het team paste maar nu zijn geluk elders gaat beproeven. Daarbij wensen wij hem alle succes!"

Fledderus kwam begin dit jaar nog in opspraak vanwege een actie op de amateurvelden. In zijn debuutwedstrijd voor de Groningse club gaf hij een tegenstander van ODV een klap in het gezicht.

Daarvoor moest Fledderus onder meer op het matje bij De Jong komen. Uiteindelijk hield hij de verantwoordelijkheid bij zichzelf en besloot hij te stoppen.

