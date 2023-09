Mario Been ziet ‘statement naar Mislintat’ in keuze van Maurice Steijn

Zondag, 24 september 2023 om 16:18 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:22

Het inbrengen van Anass Salah-Eddine in de Klassieker is een statement naar Sven Mislintat. Dat vermoedt Mario Been, doelend op het voorbijgaan aan Gáston Ávila. Laatstgenoemde werd onlangs voor 12,5 miljoen euro overgenomen van Royal Antwerp. Been ziet een patroon in de keuzes van Maurice Steijn.

Na Anton Gaaei, die na 30 minuten werd vervangen door Devyne Rensch, werd ook Borna Sosa vroegtijdig gewisseld. Salah-Eddine kwam in de rust voor hem in het veld. "Opvallend is dat Ávila, die voor 11 miljoen (12,5, red.) overkwam van Antwerp, er niet in komt", merkt Kenneth Perez op bij ESPN. Been voegt toe: "Steijn kiest nu wel voor allemaal jongens van Ajax."

"Rensch erbij, Salah-Eddine erbij...", vervolgt Been. "Hij wil misschien een statement maken naar Mislintat." Perez ziet een andere verklaring voor Steijns keuzes. "Ook gezien zijn eigen positie is het niet onhandig om zichzelf een beetje populair te maken. Maar wie gaat over zijn positie beslissen?"

Been trekt tot slot een harde conclusie over Ajax. "Eigenlijk alles wat ze al hadden is beter dan wat er gekomen is. Dat is duidelijk." De Klassieker is na zeventig minuten bij een 0-3 tussenstand gestaakt. In de eerste helt werd het duel ook al stilgelegd. Het duel zal zondag niet meer uitgespeeld worden.