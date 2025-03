Mario Been zet 7 PSV'ers en 4 Ajax-spelers in ideale basiself van Eredivisie-topper: Noa Lang op de bank

Mario Been zet vier spelers van Ajax en zeven spelers van PSV in het beste combinatie-elftal. De analyticus geeft in aanloop naar de Eredivisie-topper tussen PSV en Ajax van komend weekend via ESPN zijn ideale samenstelling door van de gecombineerde elftallen. De spitspositie gaat in de ogen van Been naar Brian Brobbey, die het wint van Luuk de Jong.

ESPN laat diverse analisten hun ideale elf kiezen voorafgaand aan de topper tussen de koploper en de nummer twee van de Eredivisie. Been kiest ervoor om meer PSV’ers op te stellen dan Ajacieden, al vindt hij de aanvallers van Ajax beter. De televisiezender laat hem overigens alleen fitte en beschikbare spelers kiezen.

Op doel kiest de analist voor PSV-keeper Walter Benítez, die vier verdedigers voor zich heeft. De ideale rechtsback is Sergiño Dest, terwijl Jorrel Hato aangewezen wordt als linksachter. Het centrale duo wordt gevormd door Olivier Boscagli en Ryan Flamingo.

Op het middenveld is één Ajacied terug te vinden: Kenneth Taylor. Hij krijgt de voorkeur boven onder meer Joey Veerman en Jerdy Schouten. Been kiest verder voor Ismael Saibari en de van zijn blessure herstelde Malik Tillman. Voor Jordan Henderson maakt Been geen plaats.

Voorin geeft Been op de rechtsbuitenpositie aan Ivan Perisic, die in uitstekende vorm steekt. Ook in het tweeluik met Frankrijk liet de PSV’er zich namens Kroatië gelden met een goal en een assist.

Brobbey krijgt in de spits de voorkeur boven Luuk de Jong, terwijl ook Noa Lang op de bank gezet wordt. Been geeft op de linkervleugel namelijk het voordeel aan Ajax-aanvaller Mika Godts.

Ideale elf Mario Been: Benítez; Dest, Flamingo, Boscagli, Hato; Saibari, Tillman, Taylor; Perisic, Brobbey, Godts.