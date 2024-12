Mario Been vindt één speler van Feyenoord enorm tegenvallen in topper tegen PSV

Mario Been ziet met lede ogen aan hoe Feyenoord in feite wordt weggespeeld door PSV in de Eredivisie-topper in Eindhoven. De voormalig Feyenoorder is vooral teleurgesteld in Ramiz Zerrouki, die volgens hem duidelijk te kort komt op dit niveau.

''In alle facetten is PSV veel beter. Beter aan de bal, in druk zetten. Achter alles zit een idee, en Feyenoord heeft geen notie'', verzucht Mario Been halverwege de topper in Eindhoven in zijn analyse voor ESPN.

''De eerste 25 minuten is Feyenoord niet op de helft van PSV geweest. En je ziet bij Feyenoord zóveel balverlies. Het is los zand bij Feyenoord. En Noa Lang kon doen en laten wat hij wilde'', kraakt de analist de verdediging van Feyenoord.

Been is met name niet te spreken over Ramiz Zerrouki, die Ivan Perisic niet kon kon bijhouden bij de 1-0 van PSV. ''Hij is zijn man compleet kwijt. Dan denk je bij Nieuwkoop: Weet nou waar Lang is! Die kan maar aan één kant komen, dat is de binnenkant.''

''Lang kon dus doen wat hij wilde en dat resulteerde in een snelle gele kaart voor Nieuwkoop. En Hancko is bij de 1-0 helemaal uit positie. En Zerrouki die mij wederom niet kan bekoren. Het duurt veel te lang. Alles wat om hem heen gebeurt, gaat veel te snel'', is Been niet te spreken over de Feyenoord-middenvelder.

''Dan is het gemis van Hwang in dit geval wel erg groot'', verwijst Been tot slot naar het feit dat Hwang in-Beom de topper tegen PSV mist vanwege een blessure.

Lang tekende al snel voor de 1-0 tegen Feyenoord, dat domweg geen vuist kon maken in het Philips Stadion. Luuk de Jong verdubbelde nog voor rust de voorsprong van PSV, dat zeer goede zaken lijkt te doen in de strijd om titelprolongatie.