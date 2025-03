Mario Been hard voor twee PSV'ers: 'Dat zijn allebei hele matige verdedigers'

Mario Been is na afloop van Go Ahead Eagles - PSV (3-2) kritisch op het centrale verdedigingsduo van de Eindhovenaren. Volgens de analist kunnen Olivier Boscagli en Ryan Flamingo goed voetballen, maar zijn het ‘hele matige verdedigers’.

Nadat PSV de afgelopen drie Eredivisie-duels al gelijk had gespeeld, ging de ploeg van trainer Peter Bosz zaterdagavond onderuit bij Go Ahead: 3-2. Oliver Antman maakte vlak voor tijd de winnende treffer.

Het was voor de Eindhovenaren bovendien de tweede nederlaag tegen Go Ahead deze week. Woensdag werd het in Eindhoven in de halve finale van de TOTO KNVB Beker al 1-2 in het voordeel van de Deventenaren.

Been vindt het bij De Eretribune op ESPN ‘ontzettend knap’ van Go Ahead, dat ze PSV zaterdag opnieuw versloegen. “Een wedstrijd die eigenlijk in handen was van PSV, draaien ze in de tweede helft om. Op basis van inzet, vernuft, slimmigheid en goede goals”, aldus de analist.

Twee spelers van PSV vielen volgens Been negatief op. “Het zijn goede voetballers in het centrum bij PSV, maar het zijn hele matige verdedigers, Boscagli en Flamingo.”

Als voorbeeld laat hij de 2-2 zien, van Victor Edvardsen. “Flamingo gaat een duel aan dat hij helemaal niet kan winnen. Blijf gewoon staan en blijf in de zone. En die andere (Boscagli, red.) stapt voor buitenspel, terwijl Ledezma nog onderin staat. Dan kan je doen wat je wil, maar ze weten van elkaar niet wat ze doen”, is Been kritisch.

Door de nederlaag van nummer twee PSV blijft het gat met koploper Ajax vijf punten. Zondag, als Ajax op bezoek gaat bij Almere City FC, kan dat gat worden vergroot naar acht punten.