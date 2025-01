Marcus Rashford zegt om één duidelijke reden nee tegen aanbod uit Saudi-Arabië van 35 miljoen per jaar

Marcus Rashford heeft drie clubs uit Saudi-Arabië duidelijk gemaakt niet geïnteresseerd te zijn in een overstap, zo meldt de doorgaans betrouwbare Engelse journalist Ben Jacobs. Er zou zelfs een jaarsalaris van 35 miljoen euro voor hem klaarliggen, maar Rashford zegt om één duidelijke reden ‘nee’.

Jacobs meldt dat de interesse van de Saudische clubs werd gecoördineerd door Michael Emenalo, sportief directeur van de competitie. Hij was bereid Rashford 35 miljoen euro per jaar aan te bieden, maar de Engelsman is niet geïnteresseerd.

Hij wil momenteel namelijk maar één ding en dat is deelnemen aan het WK 2026 met Engeland, zo meldt Jacobs. Daarom is hij erop gebrand om zich te herpakken bij Manchester United of zich elders in Europa te laten zien. Een vertrek naar Saudi-Arabië behoort om die reden niet tot de mogelijkheden.

Rashford beleeft onder nieuwe trainer Rúben Amorim niet zijn beste periode bij Manchester United. De 27-jarige aanvaller werd in de stadsderby tegen Manchester City buiten de selectie gelaten, omdat de Portugese manager niet tevreden was over zijn professionaliteit.

Daarna miste Rashford ook de verloren wedstrijden tegen Tottenham Hotspur, Bournemouth en Wolverhampton Wanderers, voordat hij tegen Newcastle United weer terugkeerde in de wedstrijdselectie.

In Engeland wordt er de afgelopen tijd daarom al druk gespeculeerd over een vertrek van de zestigvoudig Engels international. Zelf benadrukte Rashford al in een interview dat hij klaar is voor een eventuele volgende stap in zijn carrière.

“Als ik vertrek, zal het zonder hard feelings zijn. Je zult geen enkele negatieve opmerking van mij horen over Manchester United”, aldus Rashford, die op Old Trafford beschikt over een contract tot medio 2028.