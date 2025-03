Marco van Basten stoort zich aan twee Feyenoorders in duel met Inter

Feyenoord is dinsdagavond in de return van de achtste finale van de Champions League tegen Inter met een 1-1 ruststand de kleedkamers ingegaan. Marco van Basten heeft zich in de eerste helft gestoord aan een zwak moment van twee spelers van Feyenoord. "Dat vind ik echt slecht", aldus de oud-wereldspits bij Ziggo Sport.

Feyenoord kwam al in de achtste minuut op achterstand. Marcus Thuram dribbelde vanaf links naar binnen en vuurde de bal vernietigend in de verre kruising, een fantastisch doelpunt: 1-0. Feyenoord kwam vlak voor rust via een penalty van Jakub Moder op 1-1.

Van Basten vindt het tegendoelpunt van Feyenoord slecht verdedigd. "Als een aanvaller in de zestien komt, dan moet er heel kort gedekt worden. Het kan niet zo zijn dat je dan met één beweging twee man uitspeelt."

"In dit geval zie je zowel Givairo Read als Thomas Beelen die man laten lopen", vervolgt Van Basten in de rust van de wedstrijd. "Thuram maakt één beweging en kan dan vrij in de zestienmeter uithalen. Dat kan niet. Dat vind ik echt slecht dekken. Daar moet je kort zitten."

"Daar moet je je niet met z'n tweeën in de maling laten nemen", stelt Van Basten. "Als je dat soort dingen niet geregeld hebt, wat moet je dan nog doen? Hij schiet hem aardig binnen, maar hij kan vrij schieten. Ze draaien zo langzaam om. Op dit niveau is dat dodelijk."

Youri Mulder, die ook aanwezig is als analist, vindt Feyenoord niet eens slecht presteren in San Siro. "Ze leven nog. Het is helemaal niet zo gek wat ze laten zien. Er was een schot van die nieuwe jongen, Aymen Sliti, dat wel aardig was.

"Feyenoord speelt gedurfd", vervolgt Mulder. "Af en toe zie je wel in de duels dat ze echt tegen kerels spelen. Dan worden ze soms overlopen door Inter. Maar aan de bal is Feyenoord bij tijd en wijle hartstikke goed."