Marco van Basten ontbreekt om hele bijzondere reden in Rondo

Marco van Basten zou maandag in Rondo op Ziggo Sport zitten, maar de oud-wereldspits ontbreekt in de talkshow. Presentator Wytse van der Goot legt uit waarom.

"Goedenavond, jullie zien het: geen Marco van Basten, die is afwezig vanavond", aldus Van der Goot. "Marco heeft een haartransplantatie ondergaan en dat moet je niet op tv hebben."

Van Basten heeft de haartransplantatie laten uitvoeren bij Amsterdam Hair Institute, zo meldt de kliniek vol trots op Instagram. "De FUE CT (Circulation Treatment) haartransplantatie van Marco van Basten is met succes uitgevoerd!"

Van Basten onderging eerder al een haartransplantatie bij een andere kliniek, zo onthult Amsterdam Hair Institute. "Helaas zonder het gewenste resultaat. Dankzij onze unieke FUE CT-hersteloperatie is de eerdere behandeling gecorrigeerd en heeft Marco nu een natuurlijke, frisse look gekregen."

Het duurt zes tot twaalf maanden voordat het volledige resultaat van een haartransplantatie bereikt is. "We kijken ernaar uit om hem over zes maanden terug te zien, dit keer met een vollere, verjongde haarlijn!"

De Amsterdamse kliniek in behandelde eerder overigens ook Ajax-middenvelder Davy Klaassen.