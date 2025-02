Marciano Vink ziet blunder bij NAC Breda - Feyenoord: 'Belachelijk, dit kan echt niet'

NAC Breda leek zaterdagavond tegen Feyenoord een penalty te krijgen na een overtreding van Jakub Moder op Maxime Busi, maar na het zien van de beelden concludeerde scheidsrechter Dennis Higler dat er geen sprake was van een overtreding. Marciano Vink snapt niets van die beslissing.

Na een klein uur spelen leek NAC een penalty te krijgen, toen Busi naar de grond ging nadat hij al dan niet was aangetikt door Moder op de rand van het strafschopgebied. Vlak daarna werd Higler echter door de VAR naar het scherm geroepen.

Na het bekijken van de beelden besloot de arbiter om de bal toch niet op de stip te leggen. Aanvankelijk leek hij in plaats daarvan een vrije trap toe te kennen, omdat de overtreding net buiten het strafschopgebied was gemaakt. Maar ook dat deed Higler niet: volgens hem was er überhaupt geen sprake van een overtreding.

“Ik vind het heel gek”, zegt Vink daarover na afloop van het duel in De Eretribune op ESPN. “Dat hij erbuiten is, zie je in principe vrij snel. Alleen het is wel gewoon een overtreding.”

“En hij is naar het VAR-scherm geroepen, en heeft daar gezien dat het er dus buiten was. En volgens mij wil Busi z’n voet neerzetten, gewoon z’n pas afmaken, en Moder zet z’n voet daarvoor. Dus dit is wel een overtreding. Dat hij hem erbuiten legt: heel duidelijk.”

Vink snapt er dan ook niks van dat Higler besloot dat het helemaal geen overtreding was. “Dat is belachelijk. Dat kan echt niet”, is de analist duidelijk.

“Je ziet duidelijk dat die jongen z’n pas wil afmaken. Moder raakt niet echt de bal, die zet z’n voet neer. Daardoor komt die Busi te vallen. Dus wat mij betreft had dat wel een vrije trap moeten zijn.”