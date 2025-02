Marciano Vink voorspelt nieuwe ster in Eredivisie: 'Dat is écht een goede voetballer, hij heeft alles!'

Marciano Vink is enorm onder de indruk van Leo Sauer. De linksbuiten van NAC Breda speelde een uitstekende wedstrijd tegen zijn eigenlijke werkgever Feyenoord (0-0), dat hem dit seizoen op huurbasis in Breda heeft gestald.

Sauer was met name in de eerste helft een plaag voor de defensie van Feyenoord. De linksbuiten loste in de dertiende minuut een gevaarlijk afstandsschot, dat rakelings langs de kruising suisde.

Na ruim een half uur spelen stond Sauer met een indrukwekkende versnelling aan de basis van een van de grootste kansen in de wedstrijd. De Slowaak dribbelde overtuigend het strafschopgebied van Feyenoord in en legde de bal panklaar voor Elías Már Ómarsson, die de bal van dichtbij naast gleed.

Vink was al in de rust van de wedstrijd lovend over Sauer. "Dat is echt een goede voetballer", aldus de oud-middenvelder bij ESPN.

Sauer gaat slagen bij Feyenoord, verwacht Vink. "Hij is honderd procent Feyenoord-materiaal. Die gaat volgend seizoen denk ik gewoon de linkerkant bestrijken."

"Hij heeft alles", vindt Vink. "Hij heeft snelheid, hij heeft een actie, hij is doelgericht. Ik vind het echt wel een hele mooie speler."