Skye Vink opende op maandagavond zijn rekening in het betaald voetbal. Mede door zijn doelpunt won Jong Ajax van titelkandidaat Excelsior (3-2). Vink junior speelt sinds 2017 in de jeugdopleiding van Ajax en lijkt een beloftevolle speler te zijn. In Voetbalpraat gaat Marciano Vink dieper in op de ontwikkelingskansen van zijn zoon bij de Amsterdammers.

Een trotse vader vertelt over de eerste goal van zijn zoon: ''Deze goal kwam echt uit zijn tenen, want het is allemaal anders verlopen dan hij had gehoopt.'' Vink senior vervolgt en verklaart: “Het is gewoon heel erg druk bij het Jong-team. Bij de Jong-teams komen er spelers terug van het eerste, maar er zijn ook talenten.''

Daarbij verwijst de oud-voetballer naar de wijze waarop sommige spelers binnen Ajax worden gepusht of een bepaalde voorkeur genieten. ''Dat merk je gewoon heel erg bij Ajax. Of deze visie iets gaat opleveren, dat moet de toekomst uitwijzen.''

Skye moet het bij Jong-Ajax vooral nog doen met invalbeurten: ''Hij probeert het beste te maken van die invalbeurten, en dat is lastig. Vaak verdedig je een voorsprong of moet je veel druk zetten. Je komt dan niet eens aan voetballen toe'', verklaart Vink senior.

Een euforische Vink junior vertelde na de gewonnen wedstrijd tegen Excelsior: ''Als je veel op de bank moet zitten en je moet het hebben van invalbeurten, dan is het een droomscenario om tegen Excelsior de winnende te maken.''

Met de nederlaag tegen Jong Ajax verliest Excelsior opnieuw van een ploeg uit het rechterrijtje. In de laatste vier wedstrijden wist de ploeg uit Rotterdam slechts één keer te winnen (1-0 tegen ADO Den Haag).

Aankomend weekend treft de ploeg van trainer Ruben den Uil het Helmond Sport van de nieuw aangestelde Robert Maaskant. Om 16:45 moet Excelsior in eigen huis proberen zijn slechte reeks om te draaien, zodat het in het spoor van koploper FC Volendam blijft.