Marciano Vink is onder de indruk van 'fantastische pass' Ajax: 'Hij is er zelf ook erg blij mee'

Marciano Vink is onder de indruk van de pass die Steven Berghuis gaf voorafgaand aan de 1-0 van Ajax tegen Heracles Almelo. Halverwege genieten de Amsterdammers met een comfortabele 2-0 voorsprong dankzij doelpunten van Mika Godts en Brian Brobbey.

De voorsprong werd gevonden in de zeventiende speelminuut, toen Berghuis vanaf eigen helft ineens een dieptepass op maat gaf richting Godts. De linksbuiten controleerde de bal uitstekend en schoot raak in de rechterbenedenhoek: 1-0.

De tweede treffer werd op slag van rust genoteerd. Ditmaal was Heracles slordig in het uitverdedigen, waarna Ajax kon overnemen en op de rechterflank Bertrand Traoré bediend werd. Hij gaf hard en laag voor op Brobbey, die van dichtbij intikte.

Vink heeft in de eerste helft vooral genoten van de pass van Berghuis voorafgaand aan de openingstreffer, zo maakt de analist halverwege duidelijk voor de camera van ESPN.

“Fantastische pass, en zo kennen we Berghuis ook”, begint Vink. “Hij was er zelf ook erg blij mee. De pass van Berghuis was perfect in de loop. Hij was er zelf ook opgelucht over. Dit is wel een Berghuis-special.”