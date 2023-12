Marciano Vink haalt na thriller uit op X: ‘Vreselijk slechte commentator'

Dinsdag, 5 december 2023 om 23:12 • Laatste update: 23:40

De Nederlandse voetbalvrouwen hebben dinsdagavond voor een ongekende apotheose gezorgd in de Nations League. Het team van bondscoach Andries Jonker zegevierde met 4-0 tegen België en dat was voldoende om uitzicht te houden op deelname aan de Olympische Spelen. Marciano Vink heeft zich mateloos geërgerd.

Het werd een avond die zich niet liet voorspellen. Een dubieus scenario leek zich te voltrekken met de 0-6 overwinning van Engeland in Schotland, maar door twee doelpunten in blessuretijd eindigen de Nederlandse vrouwen als groepswinnaar.

Damaris Egurrola ? "Het is krankzinnig. Het is schitterend. Het is geweldig!" ?? — ESPN NL (@ESPNnl) December 5, 2023

De ontknoping was des te krankzinniger door twee doelpunten in blessuretijd van Oranje. Beide keren was Damaris Egurrola trefzeker. De middenvelder is geboren in Amerika, heeft een Spaanse vader en een Nederlandse moeder en mag om die reden uitkomen voor Oranje.

Commentator Arman Avsaroglu was ondanks de heldenrol van Egurrola niet onder de indruk van haar optreden en zei dat ze matig speelde. Daar was Marciano Vink het duidelijk niet mee eens.

De analist van ESPN meldde zich meteen na de wedstrijd op X. "Wat een verschrikkelijk slechte commentator. Egurrola speelt één verkeerde bal en hij roeptoetert dat ze een matige wedstrijd speelt, en NL Groenen mist!?? Egurrola is bij Oranje de beste en meest complete speelster", aldus Vink.

De post van Vink na Nederland - België.

Ook bij de analisten ter plekke was er verbazing, maar dan met name over het wedstrijdverloop. "Ik weet niet waar ik naar heb gekeken vandaag", aldus Leonne Stentler. "Het was een achtbaan van emoties. Echt bizar, dat uitgerekend zij, de vervanger van Jackie Groenen, twee doelpunten maakt. Het is echt ongelooflijk."

Reactie Egurrola

De matchwinner was zelf door het dolle heen. "Dit is waarvoor we spelen, waarom ik voetbal speel en waarom ik van voetbal houd", aldus Egurrola. "Hier hebben we de laatste maanden samen hard voor gewerkt, we wilden naar de Final Four. Het is ongelooflijk. Ik ben blij dat ik scoor, maar we hebben het samen gedaan."

Egurrola kreeg pas laat te horen dat zij de vervanger was van Groenen. "Ik ben er altijd klaar voor. Dat is deel van mijn mentaliteit, ik werk er altijd hard voor. Ik voel het vertrouwen van de groep en van de coach. Ik wil het team graag helpen en vandaag kon ik nog scoren ook. Hopelijk krijg ik meer kansen."