Marciano Vink geniet volop bij Ajax: 'Hij heeft me betoverd, het is een genot om naar hem te kijken'

Marciano Vink voorziet een grote toekomst voor Rayane Bounida bij Ajax. De analyticus laat voorafgaand aan het duel met Heracles Almelo weten diep onder de indruk te zijn van de aanvallende middenvelder, die bij de selectie zit voor de Eredivisie-wedstrijd.

“Bounida ken ik vanaf zijn tiende, denk ik”, zo begint Vink zijn verhaal voor de camera van ESPN. “Met mijn jeugdteams gingen we altijd naar de internationale toernooien. Anderlecht was daar ook altijd, en als we op het toernooi kwamen ging het altijd maar om één naam: Bounida.”

“Ik heb heel veel wedstrijden van Bounida als tienjarig jongetje op YouTube gezien en ik raakte best wel betoverd. Echt goed. Half Europa zat achter hem aan, maar hij is naar Ajax gegaan.”

“Toch kreeg hij het moeilijk bij Ajax”, ziet ook Vink. “Hij had last van groeipijn en het elftal waar hij kwam stond ook al. Dat waren ook goede spelers, en daar had hij moeite mee. Ik heb ook met zijn broer gesproken. Er waren best wel twijfels bij de familie of ze de juiste keuze hebben gemaakt met Ajax.”

“Daarna is hij als een raket door de groeipijn heen geschoten. En dit meen ik oprecht: wat hij iedere week laat zien bij Jong Ajax... dat grenst aan het prachtige. Ik hou er echt van.”

“Ik hou echt van dat soort spelers. Ik vind het een genot om naar Bounida te kijken. Helemaal omdat ik hem al vanaf zijn tiende volg”, besluit de lovende analyticus.

Bounida maakte zijn debuut nog niet in de Eredivisie, maar daar zit hij wel dicht tegenaan. In de Keuken Kampioen Divisie maakte hij in acht optredens liefst vijf doelpunten en de offensieve middenvelder verzorgde bovendien een assist.