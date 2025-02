Marciano Vink en Kenneth Perez genieten van Ajax-uitblinker: ‘Mooiste trap die ik ooit heb gezien’

Marciano Vink en Kenneth Perez zijn ontzettend onder de indruk van het eerste optreden van Matheus bij Ajax, zo wordt duidelijk bij Dit Was Het Weekend op ESPN. De 32-jarige doelman moest plots debuteren, omdat Remko Pasveer niet helemaal fit bleek. Dat deed hij met verve.

Tegen Go Ahead Eagles (2-0 zege) stelde Francesco Farioli maar liefst acht andere namen het veld in dan bij het Europa League-duel van afgelopen donderdag tegen Union Sint-Gillis (3-2 winst over twee wedstrijden). Eén van die andere gezichten was die van doelman Matheus.

Presentator Milan van Dongen suggereert dat de Braziliaan niet veel extra vertrouwen nodig heeft, na zijn indrukwekkende debuutwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. “Nee, die zat er meteen lekker in”, reageert Vink.

“De mooiste trap die ik ooit gezien heb”, doelt Perez vervolgens op de uittrap van de doelman in minuut 43, waarbij hij Bertrand Traoré met een bal over ruim vijftig meter feilloos bereikte. “Een Braziliaanse trap”, aldus Vink.

Ondanks het sterke optreden van de Braziliaan, zag Vink ook hoe Matheus soms ‘achteloze’ en ‘nonchalante’ acties in huis had. “Maar hij was positioneel goed, laat zich niet verrassen. Ik kan me voorstellen dat je toch wat twijfelt in je eerste wedstrijd, maar daar was bij hem geen sprake van.”

Vervolgens wordt de prachtige uittrap van Matheus uitgelicht. “Ohh, die is zo mooi”, geniet Perez. “Maar hij had een stoer optreden voor zijn eerste wedstrijd in een volgepakte ArenA, dus ik geef het hem te doen. Echt heel knap”, aldus Vink.

“Ook al ben je 35, bij een nieuwe club wil je toch laten zien dat je betrouwbaar bent”, besluit de analist.