Manchester United praat met één club die Antony in de zomer graag wil inlijven

Real Betis zou Antony graag permanent van Manchester United willen overnemen, zo heeft voorzitter Ramón Alarcón gezegd in een interview met Cadena SER. Antony speelt dit seizoen op huurbasis voor de club uit Sevilla.

Honderd miljoen euro maakte Man United in de zomer van 2023 over naar Ajax om Antony over te nemen. De Braziliaan begon voortvarend aan zijn avontuur in Engeland, maar raakte vervolgens op een zijspoor.

Afgelopen transferperiode bood Betis een uitweg. Naar eigen zeggen had de voormalig Ajacied meerdere opties, maar koos hij bewust voor de Spaanse club.

Die keuze heeft hem bepaald geen windeieren gelegd. Antony doet het tot dusver uitstekend bij zijn tijdelijke werkgever. In zijn eerste twee duels werd hij twee keer uitgeroepen tot man van de wedstrijd en afgelopen zondag noteerde hij zelfs een treffer tegen Celta de Vigo (3-2 verlies).

Betis is al overtuigd geraakt en wil Antony graag langer houden. De huidige nummer 11 van LaLiga heeft geen optie tot koop bedongen, maar heeft wel al contact met Man United over een langer verblijf.

“De CEO van United belde me. We hebben de club alle benodigde papieren opgestuurd en het zo duidelijk gemaakt dat we interesse hebben in Antony”, zei Alarcón in het interview.

“Er is heel goed contact met de club van Antony en met hemzelf. Als de mogelijkheid zich voordoet om hem langer hier te houden, waarom niet?”