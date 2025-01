Manchester United licht optie en houdt peperdure aankoop een jaar langer binnenboord

Manchester United heeft de optie in het contract van Harry Maguire gelicht, zo heeft Rúben Amorim bevestigd tijdens een perspraatje. Zodoende is de centrumverdediger een jaar langer verbonden aan the Red Devils.

Amorim blikte vrijdag vooruit op het loodzware competitieduel van Manchester United met rivaal en koploper Liverpool en daarin deelde hij nieuws over de contractsituatie van de Engelsman.

"We gaan de optie lichten bij Harry Maguire", zei de Portugese oefenmeester, die ook nieuws had over de contractsituatie van Amad Diallo. "Met Amad zijn we ook dicht bij", doelde hij op een contractverlenging van het lichtpuntje van de selectie.

"Ik sprak met Harry vanmorgen en ik zei dat hij moest verbeteren op het veld en als leider", aldus Amorim, die Maguire vorige maand nog loofde voor zijn functionaliteit in een driemansdefensie.

"We hebben hem hard nodig op dit moment dus we zullen vol tevredenheid de optie in zijn contract gaan lichten." Maguire lag, net als Diallo, tot deze zomer vast op Old Trafford, maar voor beide mannen heeft Manchester United de optie om de verbintenis met een jaar te verlengen.

"We hebben dringend behoefte aan en snakken naar leiders en hij is een leider", besloot de Portugees. De 1 meter 94 lange stopper verruilde Leicester City in 2019 voor de rode club uit Manchester.

De clubleiding van the Mancunians betaalde maar liefst 87 miljoen euro aan the Foxes om het contract van Maguire af te kopen. Naast Matthijs de Ligt, Leny Yoro en Lisandro Martínez is de Engelse international een belangrijke pion centraal achterin.