Manchester United heeft toptalent binnen en betaalt maximaal 70 miljoen euro

Manchester United heeft toptalent Leny Yoro binnen en betaalt maximaal 70 miljoen euro aan Lille

Leny Yoro heeft zijn transfer naar Manchester United officieel te pakken. De Engelsen betalen een vaste som van 62 miljoen euro aan Lille OSC, dat ook nog eens 8 miljoen aan bonussen kan verdienen aan de pas achttienjarige verdediger. Yoro tekent tot medio 2029 met de optie op een extra seizoen.

Fabrizio Romano maakte eerder op de dag al bekend dat alle benodigde papieren zijn ondertekend. De vraag was alleen nog wanneer Yoro gepresenteerd zou worden en naar nu blijkt is dat donderdagavond al het geval. Yoro had nog een contract voor een jaar bij Lille en dus moest de club hem verkopen om wat aan hem te verdienen.

Het afgelopen seizoen was Yoro een onbetwiste basisspeler in de ploeg van de inmiddels naar AC Milan vertrokken trainer Paulo Fonseca. De tiener kwam tot 44 officiële duels in alle competities. Van de 34 Ligue 1-duels begon hij er 30 in de basis.

“Ik ken de geschiedenis van jonge spelers bij Manchester United en denk dat dit de perfecte plek kan zijn om mijn potentieel te bereiken en mijn ambities waar te maken”, spreekt Yoro op de clubwebsite. "Om zo vroeg in mijn carrière voor een club met de status en ambitie van Manchester United te tekenen, is een ongelooflijke eer."

Het is momenteel onbekend in hoeverre Manchester United zijn interesse in Matthijs de Ligt doorzet.toonden eerder nadrukkelijke belangstelling in de stopper van Bayern München. Een akkoord met de Zuid-Duitsers werd echter nog niet bereikt.

Bayern vraagt naar verluidt vijftig miljoen euro plus bonussen voor De Ligt. Manchester United is echter niet bereid om die som op tafel te leggen, waardoor er nog geen laatste bod bij de clubleiding van de Duitsers is neergelegd.

In de tussentijd richtte Manchester United zich vol op de komst van Yoro. Nu hij binnen is, kan Manchester United zich weer focussen op de komst van de gewenste tweede centrumverdediger. De club van trainer Erik ten Hag is nog altijd geïnteresseerd in De Ligt, maar het is de vraag of een akkoord met Bayern daadwerkelijk bereikt gaat worden.

