Justin Kluivert is bezig aan een fantastisch seizoen voor AFC Bournemouth en dat levert hem de nodige interesse op. The Chronicle schrijft dat Newcastle United nadrukkelijk denkt aan de komst van de Oranje-international, die in Bournemouth een contract tot medio 2028 heeft.

Net als Newcastle United hebben ook Tottenham Hotspur en Manchester United hun (voorzichtige) interesse kenbaar gemaakt in de 25-jarige Kluivert, die dit seizoen in de Premier League al goed was voor twaalf treffers en zes assists.

The Chronicle claimt dat Newcastle een streepje voor heeft op zowel Spurs als Man United. Kluivert is volgens het Engelse medium namelijk onder de indruk geraakt van het project van Newcastle.

Newcastle kreeg eerder dit seizoen uitgebreid de kans om Kluivert aan het werk te zien. In de thuiswedstrijd tegen Bournemouth stal Kluivert de show met een hattrick én een assist in de 1-4 zege op St. James' Park.

Momenteel wordt er gesproken over een mogelijke transfersom van omgerekend minimaal dertig miljoen euro, al lijkt dat bedrag aan de lage kant. Een eventuele move van Kluivert zal hoogstwaarschijnlijk wel afhangen van de verkoop van één of meerdere spelers, in verband met de PSR-regelgeving in de Premier League.

Zo lijkt de interesse van Newcastle pas echt concreet te kunnen worden als er een speler vertrekt. Callum Wilson is één van de spelers die the Magpies kan verlaten. De 33-jarige Engelsman heeft een aflopend contract en wordt gelinkt aan een overstap naar de Saudi Pro League.

Newcastle is momenteel met onder meer Bournemouth in gevecht om een Champions League-ticket en strijdt zondag om de Carabao Cup tegen Liverpool. Justins vader Patrick Kluivert speelde in zijn carrière overigens één seizoen (2004/05) voor Newcastle.