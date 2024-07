Manchester United boekt eerste oefenzege bij rentree Sancho en debuut Yoro

Manchester United boekt eerste oefenzege bij rentree Jadon Sancho en debuut Leny Yoro

Manchester United heeft de eerste oefenzege van deze voorbereiding op zak. In Edinburgh werd het Schotse Rangers met 0-2 verslagen door de manschappen van Erik ten Hag. Amad Diallo en de jonge Joe Hugill verzorgden de doelpuntenproductie.

Ten Hag kon over een hele hoop grote namen nog niet beschikken, maar stuurde toch al enkele bekende gezichten de wei in. Zo waren er basisplekken voor onder meer André Onana, Jonny Evans, Casemiro, Mason Mount en Diallo.

Bovendien verscheen Leny Yoro aan de aftrap. De achttienjarige Fransman kwam deze week over van Lille OSC en maakte zijn eerste (officieuze) minuten in een Manchester United-shirt. Ook Jadon Sancho had een basisplek, nadat deze maand bekend werd dat hij en Ten Hag de strijdbijl begraven hebben. Voor de buitenspeler werd het zijn eerste optreden namens the Red Devils sinds 26 augustus vorig jaar.

Aan de kant van Rangers, dat een week eerder nog met 2-1 verloor van Ajax, was er een basisplek voor Cyriel Dessers. De Belgische voormalig Feyenoord-spits speelde 75 minuten mee.

In de eerste helft kwam het gevaar voornamelijk van Diallo. De Ivoriaanse buitenspeler kwam dicht bij een treffer uit een vrije trap en produceerde bijna een assist op de jonge Ethan Wheatley, alvorens Diallo in minuut 39 de score opende. De linkspoot kwam vanaf de rechterflank naar binnen gedribbeld, speelde zichzelf vrij en schoot vanaf de rand van de zestien binnen in de verre hoek: 0-1.

Na de theepauze verscheen er een bijna volledig ander Manchester United. Ten Hag liet alleen Onana staan en de doelman moest het vanaf dan doen met voornamelijk jeugdspelers. Dat lukte aardig, want twintig minuten voor tijd werd de voorsprong verdubbeld.

Maxi Oyedele wist Hugill de diepte in te sturen. De Engelse spits liep weg uit de rug van zijn directe tegenstander en haalde vervolgens verwoestend hard uit, waardoor doelverdediger Jack Butland kansloos was: 0-2.

Aan die stand zou niks meer veranderen en dus was de eerste zege van de voorbereiding een feit voor Ten Hag en Manchester United, nadat eerder verloren werd van Rosenborg BK (1-0). Over een week wacht de volgende test voor the Mancunians, die het dan in Los Angeles opnemen tegen Arsenal.

