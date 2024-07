Manchester United bereikt eindelijk akkoord: Erik ten Hag krijgt een nieuwe baas

Manchester United en Newcastle United hebben na maandenlange onderhandelingen eindelijk een akkoord bereikt over Dan Ashworth, zo meldt The Athletic. De 53-jarige sportief directeur wordt door Sir Jim Ratcliffe gezien als de ideale man om the Red Devils weer naar de internationale top te leiden. De overgang van Ashworth had heel wat voeten in de aarde.

In februari werd bekend dat de Engelsman hoog op de verlanglijst van Ratcliffe stond. Ashworth wilde hoe dan ook ingaan op het aanbod van Manchester United, maar zijn werkgever Newcastle United wilde niet zomaar meewerken aan een vertrek van de technische man.

Enkele dagen nadat naar buiten kwam dat Ashworth in de nadrukkelijke belangstelling van Manchester United stond, werd hij door the Magpies op non-actief gezet nadat hij had aangegeven dolgraag te willen vertrekken. De sportief directeur mocht daarom geen werkzaamheden meer uitvoeren voordat zijn contract ontbonden werd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Dan Ashworth.

De onderhandelingen tussen Manchester United en Newcastle United zaten de afgelopen maanden muurvast. Ashworth was van plan om een arbitragezaak aan te spannen om zijn transfer naar the Mancunians mogelijk te maken. De rode club uit Manchester stond achter die beslissing en was bereid om de juridische kosten te betalen.

Dat is nu dus niet langer nodig. The Athletic maakt niet bekend wat Manchester United voor Ashworth betaalt. De Engelsman begint per direct op Old Trafford en wordt onder meer verantwoordelijk voor de sportieve prestaties en het aan- en verkoopbeleid.

Voor Ashworth was het lekker zakendoen bij Newcastle United, daar hij de beschikking had over een goed gevulde portemonnee. Zo was hij verantwoordelijk voor de vier duurste inkomende transfers uit de clubgeschiedenis.

Alexander Isak (70 miljoen), Sandro Tonali (64 miljoen), Anthony Gordon (45 miljoen) en Harvey Barnes (44 miljoen) werden allemaal aangetrokken in de tijd dat Ashworth het voor het zeggen had op St. James' Park.

Ashworth is de opvolger van John Murtough, die in april afscheid nam van Manchester United. De beleidsman vertrok na meer dan een decennium in dienst te zijn geweest van de Engelse grootmacht. Murtough was in 2022 hoofdverantwoordelijk voor de aanstelling van manager Erik ten Hag, die overkwam van Ajax.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties