Manchester City toont concrete interesse in Xabi Alonso, maar zal om 1 reden achter het net vissen

Manchester City is alvast aan het voorsorteren op een mogelijk vertrek van Pep Guardiola. Het contract van de 53-jarige Spanjaard loopt komende zomer af, waardoor Manchester City alvast op zoek is naar mogelijke opvolgers. Xabi Alonso zou hoog op dat lijstje staan, zo meldt Florian Plettenberg.

De journalist van de Duitse tak van Sky Sport weet dat the Citizens concrete interesse hebben getoond in de succestrainer van Bayer Leverkusen, die in Duitsland nog over een contract tot medio 2026 beschikt.

Echter is Bayer Leverkusen in de veronderstelling dat Alonso volgende zomer naar Real Madrid zal vertrekken, waardoor Manchester City achter het net zal vissen. “De Madrilenen zijn de favoriet om Alonso volgende zomer te contracteren”, zo schrijft Plettenberg op X.

“Alonso is de topkandidaat om de legendarische Carlo Ancelotti op te volgen”, aldus de journalist. Dat zou betekenen dat Manchester City de pijlen op een andere trainer zal moeten richten. In het ideale scenario wil de club langer door met Guardiola, al is het nog altijd onduidelijk of hij daarvoor openstaat.

Een naam die eerder veelvuldig in verband gebracht werd met Manchester City, is die van Rúben Amorim. De Portugees tekende vrijdag echter een dienstverband bij de grote rivaal Manchester United. Amorim wordt op Old Trafford de opvolger van de ontslagen Erik ten Hag.

Mocht Alonso inderdaad de overstap gaan maken naar Real Madrid, betekent dat mogelijk ook goed nieuws voor Florian Wirtz. De 21-jarige Duitser geldt als de absolute smaakmaker onder Alonso en geniet interesse van diverse Europese topclubs. De Koninklijke lijkt echter het meest concreet en zou met het aantrekken van Alonso ook een streepje voor hebben op de concurrentie.

Alonso begon in oktober 2022 in Leverkusen aan zijn eerste trainersklus. De 42-jarige oefenmeester leidde die Werkself in zijn eerste volledige seizoen meteen naar de landstitel en de bekerwinst. In de Europa League haalde hij ook de finale, maar deze verloor hij door een hattrick van Ademola Lookman met 3-0 van Atalanta.