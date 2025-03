Manchester City rekent af met Liverpool-bedwinger Plymouth en kan nog steeds prijs winnen

Manchester City staat in de kwartfinale van de FA Cup. Manager Pep Guardiola zag zijn ploeg met 0-1 achterkomen tegen Plymouth Argyle, de bedwinger van Liverpool in de vorige ronde, maar dat had geen fatale gevolgen: 3-1. The Citizens weten zondag wie de tegenstander wordt in de kwartfinale, want dan volgt de loting.

Guardiola koos voor Phil Foden als diepste spits, met Kevin De Bruyne daar kort achter. Nathan Aké begin centraal achterin bij de thuisclub. Erling Haaland, Omar Marmoush, Savinho, Jérémy Doku, Josko Gvardiol en Ederson zaten op de bank.

Manchester City had in de eerste helft veelvuldig balbezit tegen het verdedigend ingestelde Plymouth Argyle, gesteund door 7.000 meegereisde fans. Met name Ilkay Gündogan toonde zich bedrijvig en de middenvelder had pech toen hij de paal raakte. De nummer 23 uit de Championship kwam amper de middenlijn over, maar brak wel de ban na 38 minuten spelen.

Maksym Talovierov kopte raak uit de eerste corner van Plymouth Argyle. De goal zorgde voor ongekende vreugdetaferelen in het uitvak, al hield de voorsprong niet lang stand. Nico O'Reilly kopte in blessuretijd van de eerste helft raak, uit een indraaiende vrije trap van De Bruyne. Manchester City wist de schade dus al snel te repareren.

Er was ook tegenslag voor Manchester City: Aké raakte kort voor rust geblesseerd en bleef in de kleedkamer achter. Guardiola besloot om Haaland na een uur spelen voor de leeuwen te gooien. Het waren de eerste minuten van de Noorse spits in de FA Cup dit seizoen.

De ploeg van Guardiola gooide het tempo omhoog en de druk op de defensie van Plymouth Argyle werd steeds groter. Het leidde een kwartier voor tijd tot de 2-1, met opnieuw O'Reilly die raak kopte van dichtbij. Er volgde nog een check bij de VAR, maar de voorsprong voor Manchester City bleef staan.

Het dappere Plymouth Argyle probeerde het nog wel in de laatste tien minuten, maar een verlenging werd niet meer uit het vuur gesleept. De Bruyne bepaalde de eindstand in de slotminuut op 3-1. Manchester City is kwartfinalist en kan dit seizoen nog steeds een prijs winnen, terwijl de bezoekers uit zuidwest Engeland zich volledig kunnen richten op handhaving in de Championship.