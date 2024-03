Manchester City laat Newcastle United volledig kansloos en bereikt halve finale

Manchester City heeft zich op overtuigende wijze geplaatst voor de halve finale van de FA Cup. The Citizens waren in het eigen Etihad Stadium met 2-0 te sterk voor Newcastle United, dat bijzonder zwak voor de dag kwam. Bernardo Silva zorgde hoogstpersoonlijk voor de 2-0 eindstand, al zat het de Portugees bij beide doelpunten ook niet tegen.

Manchester City-manager Pep Guardiola stelde een ijzersterk elftal op. Spits Erling Braut Haaland werd in zijn rug gesteund door Phil Foden, Bernardo Silva en Jérémy Doku. Kevin De Bruyne ontbrak wegens een blessure, terwijl Nathan Aké op de bank begon. Bij Newcastle United stond Sven Botman aan de aftrap. Ex-Willem II’er Alexander Isak moest met Anthony Gordon voor de doelpunten van the Magpies zorgen.

Aan doelpunten kon Newcastle lange tijd echter niet denken. De bezoekers werden vanaf het begin met de rug tegen de muur gezet en moesten hopen dat het bij Manchester City aan de benodigde scherpte zou ontbreken. De manschappen van Guardiola kwamen echter scherp voor de dag, al hadden zij in de dertiende minuut wel het nodige geluk. Bernardo Silva zag zijn schot dusdanig van richting veranderd worden door Dan Burn, dat Newcastle-doelman Martin Dúbravka kansloos was: 1-0.

Manchester City speelde met Newcastle United, dat lange tijd volledig kansloos was en het middelpunt van een grote rondo was. Het zat de bezoekers ook niet mee, want na een half uur moest Newcastle de volgende ongelukkige treffer incasseren. Ditmaal was Botman de ongelukkige. De centrumverdediger kopte een poging van Bernardo Silva in zijn eigen doel: 2-0.

Een kleine tien minuten voor rust kreeg Newcastle zijn enige kans van de eerste helft, maar het was direct wel een enorme. Isak werd gevonden in de zestien en zag zijn prima schot nog maar net gekeerd worden door Stefan Ortega, die een schitterende reflex in huis had. De kans voor Isak veranderde weinig aan het spelbeeld.

De bezoekers bleven een zeer zwakke indruk maken en kwamen voor rust nog meermaals goed weg. Zo schoot de ongrijpbare Doku over en naast en kwam ook Foden dichtbij. De Engelsman creëerde ruimte voor zichzelf dankzij een fraaie aanname en deed zijn schot maar net langs de verkeerde kant van de paal belanden. Newcastle had geen enkele grip op Doku, die andermaal dichtbij kwam, maar stuitte op Dúbravka. Uit de daaropvolgende hoekschop redde de Slowaak op een kopbal van Rúben Dias.

Manchester City kreeg al in de eerste minuten na rust meerdere kansen om de score verder uit te bouwen. Doku zag zijn schot gekeerd worden door Dúbravka, die even later opgelucht kon ademhalen toen Haaland enkele centimeters naast mikte. Newcastle kwam langzamerhand beter in de wedstrijd, al ontbrak het aan scherpte op de cruciale momenten. Zo vergat Burn te schieten en hielp Isak een grote kans om zeep met een verkeerde aanname. Manchester City deed het na rust beduidend rustiger aan, maar bleef zeer dominant en Newcastle was simpelweg te zwak om nog te kunnen denken aan een stunt.

