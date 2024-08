Management van Julian Álvarez vliegt naar Europese hoofdstad om transfer te bespreken

Het management van Julian Álvarez vliegt komende week naar Europa om over de situatie van hun cliënt te spreken. Paris Saint-Germain en Atlético Madrid azen op de handtekening van de Argentijn, maar Manchester City is niet van plan om hem zomaar te laten gaan.

Hoewel Álvarez afgelopen seizoen tot 54 wedstrijden kwam in het shirt van Manchester City (19 goals, 13 assists), is de aanvaller ontevreden over het feit dat er geen beroep op hem wordt gedaan in de 'grote wedstrijden'.

Mede daarom zou de Argentijn openstaan voor een vertrek. Atlético Madrid heeft daar lucht van gekregen en is volgens Engelse media de gesprekken gestart met City om een transfer te bespreken.

Er wordt verwacht dat de Argentijns international minimaal 80 miljoen euro moet opbrengen. Manchester City heeft al aangegeven geen genoegen te nemen met bedragen rond de 50 of 60 miljoen pond.

De entourage van Álvarez gaat zowel een bezoek aan Parijs als Madrid brengen om de mogelijkheden van een transfer te bespreken. Ook is een vlucht naar Manchester geboekt om aldaar in gesprek te gaan met de clubleiding van City.

Sinds Álvarez in 2022 bij City arriveerde, kwam hij 103 keer in actie voor de club. Daarin scoorde hij 36 keer en gaf hij 18 assists. Toch is er veel onzekerheid over zijn toekomst, daar hij een prominentere rol wil spelen.

"Vorig seizoen was ik een van de spelers met de meeste minuten bij City", sprak Álvarez onlangs. "Maar uiteindelijk is het niet leuk om buiten belangrijke wedstrijden te worden gelaten. Je wil je bijdrage leveren."

"Ik neem de tijd om na te denken over wat ik voor mezelf wil", vervolgt de Argentijn. "We zullen het zien na de Olympische Spelen. Als het kan neem ik eerst een paar dagen vrij. Daarna zullen we wel zien."

Real als droomclub

In juni maakte The Athletic bekend dat Álvarez ondanks de interesse van Atlético Madrid en Paris Saint-Germain zinspeelt op een vertrek naar een andere club. Real Madrid zou zijn favoriete bestemming zijn.

Hoewel Álvarez tegen het einde van het seizoen uit de gratie raakte bij Pep Guardiola, was hij inderdaad de speler waar het vaakst een beroep op werd gedaan. Geen enkele speler kwam tot meer wedstrijden dan Álvarez.

De Argentijn werd in de eerste seizoenshelft intensief gebruikt toen Kevin De Bruyne herstelde van zijn hamstringblessure. Ook kreeg hij meerdere kansen in de punt van de aanval toen Erling Braut Haaland niet inzetbaar was.

Toen beide sterspelers terugkeerden van hun blessure, had Álvarez moeite om zijn plek in het elftal te vinden. De blakende vorm van Phil Foden hielp daar niet bij. City gaat hoe dan ook op zoek naar een nieuwe aanvaller deze zomer.