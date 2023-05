Management Berghuis komt met compleet andere verklaring na vuistslag bij fan

Maandag, 29 mei 2023 om 14:35

Het management van Steven Berghuis heeft een verklaring afgegeven nadat de 31-jarige Ajacied zondag een vuistslag uitdeelde aan een supporter buiten de Grolsch Veste. Berghuis zou ‘continu in zijn gezicht zijn uitgescholden’ terwijl hij handtekeningen uitdeelde aan kinderen, zo valt er te lezen.

Ajax verloor zondagmiddag op bezoek bij FC Twente met 3-1, waardoor het Champions League-voetbal voor komend seizoen definitief misliep. Na afloop van het duel in de Grolsch Veste gingen er op social media al snel beelden rond van Berghuis die een vuistslag uitdeelde aan een supporter. Tubantia bracht een ooggetuigenverklaring naar buiten waarin gezegd werd dat Brian Brobbey werd uitgemaakt voor 'kankerzwarte'.

Ajax player Steven Berghuis has just punched a FC Twente fan…

Het management van Berghuis heeft inmiddels een verklaring afgegeven, die Tubantia heeft gelezen. “Vanuit het management van Berghuis wordt gesteld dat hij tijdens het uitdelen van handtekeningen aan kinderen continu in zijn gezicht werd uitgescholden. Daarvoor zou hij diegene ook meerdere malen hebben gewaarschuwd, voor hij zijn linkerhand op het dranghek plaatste en met zijn rechterhand een vuistslag probeerde uit te delen.” Ajax en Berghuis brachten zondagavond zelf ook een verklaring naar buiten.

"Ik heb spijt van mijn actie, ik had dit niet moeten doen", aldus de aanvaller. "Na elke uitwedstrijd krijgen wij bij de bus heel veel verwensingen naar ons hoofd geslingerd, terwijl wij tijd maken om handtekeningen uit te delen aan fans die daar om vragen. Ik ben inmiddels wel wat gewend, maar mensen denken maar alles te kunnen roepen. Mijn reactie lost niks op, dat snap ik ook. Het is niet goed, ik heb een voorbeeldfunctie als speler van Ajax."

De club kwam eveneens met een reactie. "Steven heeft op een verkeerde manier gereageerd. Hij heeft dat al snel bij John Heitinga kenbaar gemaakt en meteen zijn excuses aangeboden." Bij aankomst in de Johan Cruijff ArenA heeft Berghuis een gesprek gehad met Heitinga, algemeen directeur Edwin van der Sar en technisch directeur Sven Mislintat. "Zij wilden ook zijn kant van het verhaal horen. De conclusie is dat zijn reactie verkeerd was en dat Ajax die afkeurt. Hij heeft een boete gekregen."