Man van 24 competitiegoals in 2023 verschijnt plots in shirt van Ajax

Dinsdag, 5 december 2023 om 16:53 • Laatste update: 17:05

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Amahl Pellegrino, die is uitgeroepen tot Speler van het Jaar in Noorwegen.

Pellegrino was dit seizoen - de competitie in Noorwegen is afgelopen weekend afgesloten - goed voor 24 competitietreffers. Reden voor de Noorse zender TV 2 om de aanvaller van FK Bodø/Glimt uit te roepen tot Speler van het Jaar in de Eliteserien.

Amahl Pellegrino er årets spiller i Eliteserien. Vi gratulerer!@AmahlPellegrino @Glimt pic.twitter.com/mCccRMn70H — TV 2 Sport (@tv2sport) December 4, 2023

Pellegrino werd compleet verrast en kreeg de prijs uit handen van zijn vriendin, die in het complot zat. De aanvaller gaf op dat moment nietsvermoedend een interview aan bovengenoemde zender, in een... Ajax-tenue.

De buitenspeler dacht dat de zender enkel langskwam om het seizoen te evalueren. Pellegrino wist zich met Bodø/Glimt te kronen tot kampioen van de Noorse competitie en had daar zelf dus een belangrijk aandeel in. De 33-jarige topschutter noteerde in het kalenderjaar 2022 ook al 25 doelpunten namens zijn club.