Man United is onder de indruk en wil contract van Ajax-aankoop nu al verlengen

Donderdag, 18 mei 2023 om 20:16 • Sam Vreeswijk

Manchester United wil het tot medio 2027 lopende contract van Lisandro Martínez verlengen. Dat meldt Sky Sports. De club van manager Erik ten Hag wil de 25-jarige Argentijn, die in de zomer van 2022 voor een kleine zestig miljoen euro overkwam van Ajax, daarmee belonen voor zijn goede debuutseizoen in het shirt van the Red Devils.

“Manchester United wil Lisandro Martínez belonen voor zijn eerste seizoen met een nieuw contract”, meldt Sky Sports donderdagavond. “De club heeft het management van Martínez laten weten dat het hem nieuwe voorwaarden wil aanbieden, waarmee zijn dienstverband bij de club wordt verlengd tot na 2027. Er zijn al gesprekken geweest over wat voor soort voorwaarden dat zouden kunnen zijn, maar een aanbieding wordt waarschijnlijk niet gedaan totdat het overnameproces van de club is afgerond.”

Manchester United want to reward Lisandro Martinez for his fine first season with a new contract ?? pic.twitter.com/3SB9qGIKDX — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 18, 2023

Daarmee lijkt het in ieder geval waarschijnlijk dat Martínez, die afgelopen winter nog wereldkampioen werd met Argentinië, een salarisvergoeding tegemoet kan zien. Overigens komt de verdediger dit seizoen niet meer in actie namens de huidige nummer vier van de Premier League: Martínez liep in april in de Europa League-wedstrijd tegen Sevilla (2-2) een gebroken middenvoetsbeentje op.

Vóór die tijd was de zestienvoudig international vrijwel constant een vaste waarde in het hart van de defensie van Man United. Sinds afgelopen zomer speelde Martínez in totaal 45 officiële duels namens de club, waarvan hij 38 keer in de basis stond. Hij scoorde één keer: in januari, in de met 3-2 verloren topper op bezoek bij Arsenal.