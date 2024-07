Manchester United betaalt afkoopsom en pikt keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar op bij Ajax

Jelle ten Rouwelaar staat voor een vertrek bij Ajax. De keeperstrainer was pas twee weken bezig bij de Amsterdammers, maar kiest nu voor een dienstverband bij het Manchester United van manager Erik ten Hag.

De clubleiding legt hem geen strobreed in de weg om een dienstverband aan te gaan bij the Red Devils, zo meldt De Telegraaf. Volgens de ochtendkrant kan Ten Rouwelaar bij Manchester United het drievoudige verdienen van zijn salaris bij Ajax.

De Engelse grootmacht maakt een bedrag van honderdduizend euro over om het contract van Ten Rouwelaar af te kopen. Ten Hag slaagde er al eerder in om Ruud van Nistelrooij en René Hake aan zijn technische staf van Manchester United toe te voegen.

Ajax nam Ten Rouwelaar over van Burnley en deelde een eenjarig contract uit aan de voormalig doelman. De geboren Fries werkte in het verleden als keeperstrainer bij Anderlecht, NAC Breda en Oranje Onder 20.

Ten Rouwelaar beschikte over een meerjarig contract bij Burnley, maar besloot toch om tussentijds naar Ajax te verkassen. Hij werd in Amsterdam aangesteld als vervanger van Anton Scheutjens, die al enige tijd ziek thuis zit.

Bij absentie van Seuntjens nam Erik Heijblok, de keeperstrainer van Jong Ajax, de honneurs waar bij de hoofdmacht van de Amsterdamse club.

Ten Rouwelaar kwam in het verleden uit voor onder meer PSV, FC Groningen en NAC en kwam tot meer dan 300 wedstrijden in het betaald voetbal. In 2016 zette hij zijn eerste stappen in de wereld van de keeperstraining.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!