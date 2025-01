Malik Tillman vertrekt uit Nederland en gaat met absolute specialist aan de slag

Malik Tillman is naar een gespecialiseerde medicus gevlogen om zich te laten behandelen aan zijn enkel, zo meldt het Eindhovens Dagblad dinsdag. De aanvallende middenvelder van PSV gaat in Qatar revalideren van zijn blessure.

De krant meldt dat hij door dokter Pieter D’Hooghe zal worden bekeken en behandeld. D’Hooghe is een Belgisch medisch specialist in het Aspetar Orthopaedic and Sports Medicine Hospital in Qatar.

Het is onduidelijk op welke wijze Tillman precies behandeld gaat worden. Het is ook nog niet geheel duidelijk hoe lang PSV het zal moeten stellen zonder zijn basiskracht. Uit privacyoverwegingen kunnen medici en de club weinig zeggen over de hersteltijd.

D’Hooghe zal in overleg met Tillman eerst gaan beoordelen of hij geopereerd moet worden aan zijn enkel. Als dat het geval is, dan zal hij nóg langer uit de roulatie zijn. Als de blessure naar omstandigheden meevalt, kan de Amerikaans international mogelijk met alleen rust nemen genezen.

Trainer Peter Bosz reageerde afgelopen weekend al kort op het wegvallen van Tillman. "Wat hij precies heeft, weten we nog niet. Dat zal de komende weken onderzocht worden."

Tillman liep de blessure op tijdens het TOTO KNVB Beker-duel met Excelsior, dat pas in de verlenging in Eindhovens voordeel werd beslecht. De offensieve middenvelder raakte geblesseerd toen hij scoorde.

Dinsdagavond zou Tillman sowieso niet van de partij zijn geweest in de Champions League-wedstrijd tegen Rode Ster Belgrado, daar hij een schorsing moet uitzitten.